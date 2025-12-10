كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

الأسرى اللبنانيون في سجون الاحتلال
المقال التالي اجتماع إيراني-سعودي-صيني: لوقف العدوان "الإسرائيلي" فورًا على فلسطين ولبنان وسورية

عربي ودولي

السلطات الأميركية تطلب من السياح كلمات سر حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي
عربي ودولي

السلطات الأميركية تطلب من السياح كلمات سر حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي

2025-12-10 12:20
54

تخطط الإدارة الأميركية لفرض إجراء جديد يلزم جميع السائحين الأجانب بتقديم سجلات حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي وأرقام الهواتف التي استخدموها خلال السنوات الخمس الماضية عند دخول الولايات المتحدة.

ووفق إشعار نشر يوم الثلاثاء (9 كانون الأول 2025) في السجل الفيدرالي الصادر عن هيئة الجمارك وحماية الحدود إلى أن تقديم هذه البيانات سيكون إلزاميًا للداخلين الجدد إلى الولايات المتحدة، بغض النظر عما إذا كانوا قادمين من دول تتطلب الحصول على تأشيرات مسبقة.

وتعد المملكة المتحدة وألمانيا من بين الدول التي لا يشترط مواطنوها الحصول على تأشيرة، وهو ما يعني إضافة إجراءات جديدة قد تشكل عبئًا إضافيًا على المسافرين من هذه الدول.

ويستعيض هؤلاء حاليًا عن التأشيرة بإكمال نموذج نظام التفويض الإلكتروني للسفر.

وتضيف هيئة الجمارك وحماية الحدود، إلى جانب سجلات وسائل التواصل الاجتماعي، حقول بيانات جديدة تشمل عناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف التي استخدمها المسافر خلال السنوات الخمس الماضية، إضافة إلى عناوين وأسماء أفراد عائلته.

ولم تصدر وزارة "الأمن" الداخلي تعليقا فوريًا على هذا المقترح، بينما يتيح السجل الفيدرالي للجمهور مهلة قدرها ستين يومًا لتقديم الملاحظات.

 

الكلمات المفتاحية
الولايات المتحدة الأميركية
إقرأ المزيد
المزيد
السلطات الأميركية تطلب من السياح كلمات سر حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي
السلطات الأميركية تطلب من السياح كلمات سر حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي
عربي ودولي منذ ساعة
مادورو: لدينا احتياطيات غذائية لـ4 أشهر.. ونمضي نحو دولة أكثر فعالية اقتصاديًا
مادورو: لدينا احتياطيات غذائية لـ4 أشهر.. ونمضي نحو دولة أكثر فعالية اقتصاديًا
عربي ودولي منذ ساعتين
لافروف: روسيا على أهبة الاستعداد للرد على نشر أي قوات أجنبية في أوكرانيا
لافروف: روسيا على أهبة الاستعداد للرد على نشر أي قوات أجنبية في أوكرانيا
عربي ودولي منذ ساعتين
البيت الأبيض مقرٌّ للهجمات على مدى التاريخ
البيت الأبيض مقرٌّ للهجمات على مدى التاريخ
عربي ودولي منذ 4 ساعات
مقالات مرتبطة
بزشكيان لمادورو: التحرك الأميركي في فنزويلا تهديدٌ للسلام العالمي
بزشكيان لمادورو: التحرك الأميركي في فنزويلا تهديدٌ للسلام العالمي
إيران منذ ساعة
السلطات الأميركية تطلب من السياح كلمات سر حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي
السلطات الأميركية تطلب من السياح كلمات سر حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي
عربي ودولي منذ ساعة
لافروف: روسيا على أهبة الاستعداد للرد على نشر أي قوات أجنبية في أوكرانيا
لافروف: روسيا على أهبة الاستعداد للرد على نشر أي قوات أجنبية في أوكرانيا
عربي ودولي منذ ساعتين
نتنياهو يخطط لمباحثات مع ترامب حول إيران وغزة في قمة فلوريدا
نتنياهو يخطط لمباحثات مع ترامب حول إيران وغزة في قمة فلوريدا
ترجمات منذ 16 ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة