تخطط الإدارة الأميركية لفرض إجراء جديد يلزم جميع السائحين الأجانب بتقديم سجلات حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي وأرقام الهواتف التي استخدموها خلال السنوات الخمس الماضية عند دخول الولايات المتحدة.

ووفق إشعار نشر يوم الثلاثاء (9 كانون الأول 2025) في السجل الفيدرالي الصادر عن هيئة الجمارك وحماية الحدود إلى أن تقديم هذه البيانات سيكون إلزاميًا للداخلين الجدد إلى الولايات المتحدة، بغض النظر عما إذا كانوا قادمين من دول تتطلب الحصول على تأشيرات مسبقة.

وتعد المملكة المتحدة وألمانيا من بين الدول التي لا يشترط مواطنوها الحصول على تأشيرة، وهو ما يعني إضافة إجراءات جديدة قد تشكل عبئًا إضافيًا على المسافرين من هذه الدول.

ويستعيض هؤلاء حاليًا عن التأشيرة بإكمال نموذج نظام التفويض الإلكتروني للسفر.

وتضيف هيئة الجمارك وحماية الحدود، إلى جانب سجلات وسائل التواصل الاجتماعي، حقول بيانات جديدة تشمل عناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف التي استخدمها المسافر خلال السنوات الخمس الماضية، إضافة إلى عناوين وأسماء أفراد عائلته.

ولم تصدر وزارة "الأمن" الداخلي تعليقا فوريًا على هذا المقترح، بينما يتيح السجل الفيدرالي للجمهور مهلة قدرها ستين يومًا لتقديم الملاحظات.

