اجتماع إيراني-سعودي-صيني: لوقف العدوان
إيران

اجتماع إيراني-سعودي-صيني: لوقف العدوان "الإسرائيلي" فورًا على فلسطين ولبنان وسورية

2025-12-10 12:27
شدّد مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية مجيد تخت روانجي على عزم إيران والسعودية والصين الشعبية للاستفادة من الإمكانات والقدرات الكبيرة التي يوفرها التعاون الثلاثي المشترك لخدمة شعوبها، وذلك في إشارة إلى عقد الجولة الثالثة من اجتماعات اللجنة الثلاثية بين هذه الدول.

وجاء التصريح في منشور لتخت روانجي عبر منصة "إكس" بشأن عقد الجولة الثالثة من اجتماعات اللجنة الثلاثية بين إيران والسعودية والصين لمتابعة "اتفاق بكين" في طهران، حيث كتب في منشوره: "عقدت الجولة الثالثة للجنة الثلاثية المشتركة بين إيران والمملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية لمتابعة اتفاق بكين في طهران. وشارك في هذا الاجتماع كل من نائب وزير الخارجية السعودي، وليد بن عبد الكريم الخريجي، ونائب وزير الخارجية الصيني مياو ديو".

وأشار تخت روانجي إلى أن الدول الثلاث تسعى لتوسيع التعاون في مختلف المجالات، قائلًا :"شددت الدول الثلاث على أهمية الحوار والتعاون الإقليمي بين دول المنطقة بهدف تعزيز الأمن والاستقرار والسلام والازدهار الاقتصادي". وأضاف تخت روانجي:"إن الدول الثلاث تطالب بوقف عدوان الاحتلال "الإسرائيلي" فورًا على فلسطين ولبنان وسورية، وفي الوقت ذاته، تدين بقوة الأعمال العدوانية التي تنتهك سيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية ووحدة أراضيها".

وأكد أنّ الدول الثلاث تعتزم الاستفادة من الإمكانات والقدرات الكبيرة التي توفرها اللجنة الثلاثية المشتركة لخدمة شعوبها. يشار إلى أن الجولة الثالثة من اجتماعات اللجنة الثلاثية بين إيران والسعودية والصين قد عُقدت يوم أمس الثلاثاء (9 كانون الأول 2025)، في مقر وزارة الخارجية الإيرانية بحضور نائب وزير الخارجية السعودي، وليد بن عبد الكريم الخريجي، ونائب وزير الخارجية الصيني مياو ديو ومساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية مجيد تخت روانجي.

وقد وقّع مساعدو وزراء خارجية الدول الثلاث على محضر هذا الاجتماع الثلاثي، والذي أكدت فيه جمهورية الصين الشعبية على مواصلة دعمها الخطوات التي تتخذها الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمملكة العربية السعودية في سياق تطوير علاقاتهما بمختلف المجالات.

