قدمت جمعية وتعاونوا دفعة جديدة من الحصص الغذائية للعائلات المتعففة في عكار، حيث تسلم كل من رئيس تيار الوفاق العكاري هيثم حدارة ورئيس جمعية الإصلاح والوحدة الشيخ ماهر عبد الرزاق كميات من المساعدات لإيصالها للعائلات المتعففة في عدة بلدات عكارية.

رئيس تيار الوفاق العكاري هيثم حدارة ثمن جهود الجمعية موجها التحية باسم أهالي عكار للمقاومة في لبنان على سعيها الدائم للوقوف الى جانب المناطق المحرومة في لبنان لا سيما في عكار.

من جهته أكد رئيس جمعية الإصلاح والوحدة الشيخ ماهر عبد الرزاق على أهمية الدور الاجتماعي والإنمائي الذي تقوم به جمعية وتعاونوا التي لم تترك عكار وأهلها في أحلك الظروف، لافتًا إلى أنّ شراكة جمعية الإصلاح والوحدة مع جمعية وتعاونوا في عكار أثمرت تضامنًا وطنيًا وإنسانيًا.

وتوجه المسؤول الإداري في جمعية وتعاونوا الشيخ علي زين الدين بالشكر لكل القوى الفاعلة في عكار والشمال على اهتمامهم بالعائلات المتعففة، مؤكدًا صمود جمعية وتعاونوا من آخر بلدة في الحافة الأمامية في جنوب لبنان إلى آخر بلدة في عكار معاهدا الشعب اللبناني الاستمرار في الوقوف الى جانبه مهما بلغت التضحيات.

