تستمر معاناة عشرات الأسرى اللبنانيين في سجون الاحتلال الصهيوني وسط تقصير واضح للدولة والسلطات الرسمية لمعرفة مصيرهم، بينما يكابد الأهالي ألم الانتظار والقلق، دون أن تقدم الحكومة ما يكفي من جهود لضمان حقوقهم أو الاطمئنان على سلامتهم.

شقيقة الأسير الجريح حسين كركي توجهت عبر موقع العهد الإخباري إلى الدولة اللبنانية، مطالبة إيّاها بأن تتصرف كدولة تحترم نفسها، وأن تعامل الأسرى على أنهم أبناء هذا الوطن، فهي مسؤولة عن حياتهم وكرامتهم، لا أن تتجاهل معاناتهم".

وسألت: "هل تدرك الدولة كم عدد الأسرى الذين يحتجزهم الاحتلال الصهيوني؟ أم أن مصيرهم مجهول بالنسبة لها؟ نحن لا نعلم شيئًا عن أخي الأسير المصاب".

كذلك شددت كركي على أن أهالي الأسرى مستمرون في مطالباتهم، وبالاعتصام بكل قوة وإصرار، قائلة: "سنرفع صوتنا أمام كل اللجان الدولية ومنظمات حقوق الإنسان للضغط على الاحتلال من أجل حماية الأسرى وضمان حقوقهم الإنسانية، حتى تتحقق العدالة لهم ويعودوا إلى أحضان أهلهم سالمين".

