شهدت محافظات الضفة الغربية والقدس المحتلتين الليلة الماضية وفجر اليوم الأربعاء 10 كانون الأول/ديسمبر 2025 حملة اقتحامات مكثّفة، نفذتها قوات الاحتلال في عدة مدن وبلدات، تخللها اعتقال أكثر من 100 مواطن، بينهم عدد كبير من الأسرى المحررين، إضافة إلى عمليات تفتيش وتخريب واحتجاز ميداني لساعات في ظل أجواء ماطرة وبالغة البرودة.

وتركّزت الاعتقالات في نابلس، وسلواد ودير جرير شمال شرق رام الله، وأريحا ومخيماتها، والعيزرية وأبو ديس بالقدس، إلى جانب حملات واسعة في سلفيت والخليل وبيت لحم وقلقيلية وجنين، رافقها اقتحام عشرات المنازل والعبث بمحتوياتها والاستيلاء على مصاغ ذهبي في بعض المناطق.

وفي نابلس، وثقت الحملة اعتقال ما يقارب 30 مواطنًا أغلبهم أسرى محررون، قبل أن يُفرج عن عدد منهم بعد تحقيق ميداني. كما اعتُقل 24 مواطنًا من سلواد ودير جرير، وأكثر من 14 من أريحا، إلى جانب نحو 20 من العيزرية وأبو ديس، وعشرة على الأقل من سلفيت، وعدد من بلدات الخليل وبيت لحم وقلقيلية وجنين.

وتأتي هذه المداهمات في ظل تصاعد يومي في الاعتقالات، ليرتفع عدد المعتقلين منذ بداية الحرب إلى أكثر من 21 ألف معتقل، فيما يزيد عدد الأسرى في سجون الاحتلال على 9 آلاف أسير.

بدوره، أكد مكتب إعلام الأسرى أن هذه الحملات الواسعة تشير إلى استمرار التصعيد الممنهج ضد المدنيين في الضفة والقدس، عبر اعتقالات جماعية وتحقيقات ميدانية قاسية وعمليات تخريب داخل المنازل، بما يشكل امتدادًا لسياسة الضغط والعقاب الجماعي المستمرة منذ بداية الحرب، مبينًا أهمية التوثيق الدقيق، ومتابعة أوضاع المعتقلين، وتثبيت البيانات المتعلقة بالأسرى المحررين على وجه الخصوص ممن يتعرضون لملاحقة متكررة.

الكلمات المفتاحية