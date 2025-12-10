كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
الأسرى اللبنانيون في سجون الاحتلال
بيان عُماني لبناني: لوقف الاعتداءات
بيان عُماني لبناني: لوقف الاعتداءات "الإسرائيلية" والانسحاب من الأراضي اللبنانية والع

2025-12-10 13:25
دعا بيانٌ عُماني لبناني مشترك، صدر عقب القمتين اللتين عُقدتا في سلطنة عُمان بين السلطان هيثم بن طارق ورئيس الجمهورية العماد جوزاف عون خلال زيارته الحالية للسلطنة، الى أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين وتوسيع آفاق التعاون والتنسيق في مختلف المجالات: السياسية، والاقتصادية، والاستثمارية، والمصرفية، والسياحية، والنقل، والخدمات اللوجستية.

ودعا سلطان عمان ورئيس الجمهورية إلى الإعداد المبكر لعقد الدورة الأولى للجنة العُمانية – اللبنانية المشتركة برئاسة وزيري الخارجية في مسقط، والعمل على توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم جديدة من شأنها توسيع وتعزيز برامج التعاون الثنائي ودعم التبادل التجاري والثقافي والعلمي، مع إعطاء دور أكبر للقطاع الخاص في استثمار فرص الشراكة والتنمية في مختلف المجالات بما يحقق المنافع المشتركة.

وطالب الجانبان بالوقف الفوري للاعتداءات "الإسرائيلية" على لبنان والانسحاب الكامل من جميع الأراضي اللبنانية والعربية المحتلّة، وبـ دعم الجهود الدولية لمنع التصعيد وتثبيت الاستقرار وتسهيل عودة النازحين وإعادة الإعمار.

لبنان الكيان الصهيوني سلطنة عمان
