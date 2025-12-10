كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

الأسرى اللبنانيون في سجون الاحتلال
المقال التالي بزشكيان: وحدة الداخل وتعاون الجوار سلاح إيران في مواجهة إستراتيجيات الأعداء

لبنان

عائلة الإمام الصدر: إطلاق هنيبعل القذافي صفقة سياسية مشبوهة ووثائقي BBC ركيك
لبنان

عائلة الإمام الصدر: إطلاق هنيبعل القذافي صفقة سياسية مشبوهة ووثائقي BBC ركيك

2025-12-10 15:25
57

لأن قضية الإمام المغيّب السيد موسى الصدر هي قضية بحجم الوطن، ونظرًا لأهمية إجلاء الحقائق بعد الكثير من المزاعم، كان لا بدّ للجنة المتابعة الرسمية لقضية إخفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه من تقديم الكثير من الإيضاحات، فكان المؤتمر الصحافي الذي عُقد في نقابة الصحافة بحضور حشدٍ من الشخصيات السياسية والقانونية والإعلامية.

السيد صدر الدين؛ نجل الإمام السيد موسى الصدر، أكّد أن الانطلاق في أي متابعة لقضية إخفاء الإمام الصدر يقوم على ثابتة حياته وأخويه، موضحًا أن جميع المعطيات والمعلومات والتحقيقات تقاطعت على نفي فرضية الاغتيال الفوري التي جرى تداولها لأهداف معروفة، وأشار الصدر إلى أن المتابعات والتحقيقات والمعلومات المتقاطعة أكدت انتقال الإمام من مكان احتجاز إلى آخر حتّى عام 2011 على الأقل.

وانتقد الصدرُ الإفراجَ عن هنيبعل القذافي، معتبرًا أن هذا الإفراج ليس إلا انعكاسًا بارزًا للخلل في سير العدالة، وأضاف: هذا الإفراج هو صفقة سياسية مشبوهة، فيما قضية الإمام الصدر وأخويه فوق كلّ المساومات والصفقات، رافضًا من جهة ثانية الحديث عن فرض تطبيع اقتصادي أو إعلامي أو حتّى دبلوماسي مع ليبيا، متسائلًا عن الصمت الحكومي في لبنان وعن استقبال رئيس الحكومة لهنيبعل القذافي وهو مُخلَى سبيله.

مقرر لجنة المتابعة الرسمية؛ القاضي حسن الشامي، أشار من جهته إلى توقيع مذكرة تفاهم مع ليبيا، ولكن  هذه المذكرة لم تُحترم، مؤكدًا إجراء فحوصات الحمض النووي الـDNA أكثر من مرة، ومشددًا على عدم إخفاء الحقيقة، ومبيِّنًا في الوقت نفسه أن الملف المُسلَّم من الجانب الليبي لا يشكّل أي قيمة مضافة، وليس فيه أي نتيجة، ولا يمثل تقدمًا.

وحول ما يتعلّق بالوثائقي الذي بثّته قناة BBC شدّد الشامي على أن فريق القناة تعامل معنا بطريقة غير لائقة، وكانت لديهم نية مبيَّتة ويضعون العربة أمام الحصان، مؤكدًا أن الوثائقي خرج ركيكًا يريد فقط زورًا إظهار أن "العِلم" أثبت شيئًا.

الكلمات المفتاحية
لبنان الامام موسى الصدر
إقرأ المزيد
المزيد
لجنة المال والموازنة تقرّ اعتمادات للإيواء والترميم وتدعو لتعزيز صلاحيات الرقابة
لجنة المال والموازنة تقرّ اعتمادات للإيواء والترميم وتدعو لتعزيز صلاحيات الرقابة
لبنان منذ ساعة
خليل: مبالغ مخصّصة للترميم والإيواء تشكّل فاتحة لعملية وطنية كبرى لإعادة الإعمار
خليل: مبالغ مخصّصة للترميم والإيواء تشكّل فاتحة لعملية وطنية كبرى لإعادة الإعمار
لبنان منذ ساعة
فضل الله: أطلقنا الخطوة الأولى نحو إعادة الإعمار ولن نترك المتضررين وحدهم
فضل الله: أطلقنا الخطوة الأولى نحو إعادة الإعمار ولن نترك المتضررين وحدهم
لبنان منذ ساعة
عائلة الإمام الصدر: إطلاق هنيبعل القذافي صفقة سياسية مشبوهة ووثائقي BBC ركيك
عائلة الإمام الصدر: إطلاق هنيبعل القذافي صفقة سياسية مشبوهة ووثائقي BBC ركيك
لبنان منذ ساعتين
مقالات مرتبطة
عائلة الإمام الصدر: إطلاق هنيبعل القذافي صفقة سياسية مشبوهة ووثائقي BBC ركيك
عائلة الإمام الصدر: إطلاق هنيبعل القذافي صفقة سياسية مشبوهة ووثائقي BBC ركيك
لبنان منذ ساعتين
بيان عُماني لبناني: لوقف الاعتداءات
بيان عُماني لبناني: لوقف الاعتداءات "الإسرائيلية" والانسحاب من الأراضي اللبنانية والع
لبنان منذ 4 ساعات
طائرة ركاب
طائرة ركاب "اسرائيلية" تخرق الأجواء اللبنانية بحجة الأحوال الجوية.. هل ستتحرك الدولة؟
عين على العدو منذ 4 ساعات
شقيقة الأسير اللبناني حسين كركي لـ
شقيقة الأسير اللبناني حسين كركي لـ"العهد": على الدولة ألّا تتجاهل معاناة الأسرى
خاص العهد منذ 5 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة