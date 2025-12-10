كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

الأسرى اللبنانيون في سجون الاحتلال
المقال التالي خليل: مبالغ مخصّصة للترميم والإيواء تشكّل فاتحة لعملية وطنية كبرى لإعادة الإعمار

لبنان

فضل الله: أطلقنا الخطوة الأولى نحو إعادة الإعمار ولن نترك المتضررين وحدهم
لبنان

فضل الله: أطلقنا الخطوة الأولى نحو إعادة الإعمار ولن نترك المتضررين وحدهم

2025-12-10 16:24
78

قال عضو كتلة الوفاء للمقاومة؛ النائب حسن فضل الله: "لقد أطلقنا اليوم من المجلس النيابي وخصوصًا كتلتَي الوفاء للمقاومة والتنمية والتحرير وبقية الزملاء الذين كانوا موجودين معنا، رسالة للمواطنين اللبنانيين جميعًا وبالخصوص أبناء الجنوب والبقاع الغربي والضاحية الجنوبية لبيروت وبعلبك الهرمل وزحلة وكلّ المتضررين من العدوان "الإسرائيلي"، مفادها، بأن هناك دولة تريد أن تتحمّل المسؤولية، وصحيح أن من مسؤولية الحكومة أن توفر الاعتمادات الضرورية لإعادة الإعمار، ولكن المجلس النيابي اليوم أطلق عمليًا الخطوة الأولى الميدانية لورشة إعادة الإعمار، وإن كان بمبالغ أولية تشمل قضايا محورية للمواطن، سواء بالإيواء أو بالترميم الإنشائي أو بالقضايا المُلحة، ولكن بالتأكيد هذه تبلسم بعض الجراح.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع النائب علي حسن خليل في مجلس النواب، عقب انتهاء جلسة لجنة المال والموازنة: "صحيح أن مشروع إعادة الإعمار يحتاج إلى مبالغ كبيرة، ولكن لا يمكن للحكومة والدولة اللبنانية أن تبقى متفرجة بانتظار أن تأتي الأموال من الخارج، علمًا أننا مع كلّ مساعدة تقدّم للبنان، ونرحب بكلّ مساعدة غير مشروطة وغير مسيّسة تقدم لإعادة الإعمار، ولكن في الوقت ذاته هناك مسؤولية على الدولة اللبنانية تجاه شعبها".

وأردف النائب فضل الله قائلاً: "نعلم أن العدوان "الإسرائيلي" ما زال مستمرًا على أرضنا، وهناك أضرار تحصل وشهداء جميعهم في حالة مدنية يضحون بدمهم نتيجة هذه العدوانية، وهناك أضرار تزايدت منذ 27 تشرين الثاني 2024 إلى اليوم، وبالتالي، لا يمكن أن نبقى مكتوفي الأيدي بانتظار المشروع الكبير لإعادة الإعمار، وحينما يطالبنا الناس نتذرع قائلين: ما من إمكانيات الآن، وعليه، أثبتنا اليوم ومن داخل الموازنة ودون أن نمس بتوازن هذه الموازنة، أنه لدينا قدرة على أن نقول للمواطن اللبناني المتضرر، إن هناك من يقف إلى جانبه، وإنه غير متروك، وإن هذه القضية هي محورية بالنسبة لنا، وموقفنا ككتلتين من كلّ الموازنة مبنيّ على مقاربتها لهذه القضية الوطنية التي تحمل عنوان إعادة الإعمار وتثبيت أبناء الجنوب في أرضهم، خصوصًا في القرى المواجهة للمستوطنات الشمالية، والتي يريد العدوّ أن يحولها إلى منطقة عازلة.

وتابع النائب فضل الله القول: "نحن اليوم أكثر تمسكًا بأرضنا. كذلك شعبنا هو أكثر تمسكًا بأرضه، وما حصل اليوم هو خطوة أولى، وإن شاء الله سنستكمل هذا المشروع من أجل إعادة الإعمار وإعادة الناس إلى قراها وبيوتها، وفي هذه المناسبة، نشكر كلّ من أسهموا معنا في هذا النقاش ووقفوا إلى جانب أنفسهم عندما وقفوا إلى جانب شعبهم اللبناني.

الكلمات المفتاحية
إعادة الإعمار حسن فضل الله الاعتداءات الصهيونية على لبنان الجنوب
إقرأ المزيد
المزيد
لجنة المال والموازنة تقرّ اعتمادات للإيواء والترميم وتدعو لتعزيز صلاحيات الرقابة
لجنة المال والموازنة تقرّ اعتمادات للإيواء والترميم وتدعو لتعزيز صلاحيات الرقابة
لبنان منذ ساعة
خليل: مبالغ مخصّصة للترميم والإيواء تشكّل فاتحة لعملية وطنية كبرى لإعادة الإعمار
خليل: مبالغ مخصّصة للترميم والإيواء تشكّل فاتحة لعملية وطنية كبرى لإعادة الإعمار
لبنان منذ ساعة
فضل الله: أطلقنا الخطوة الأولى نحو إعادة الإعمار ولن نترك المتضررين وحدهم
فضل الله: أطلقنا الخطوة الأولى نحو إعادة الإعمار ولن نترك المتضررين وحدهم
لبنان منذ ساعة
عائلة الإمام الصدر: إطلاق هنيبعل القذافي صفقة سياسية مشبوهة ووثائقي BBC ركيك
عائلة الإمام الصدر: إطلاق هنيبعل القذافي صفقة سياسية مشبوهة ووثائقي BBC ركيك
لبنان منذ ساعتين
مقالات مرتبطة
لجنة المال والموازنة تقرّ اعتمادات للإيواء والترميم وتدعو لتعزيز صلاحيات الرقابة
لجنة المال والموازنة تقرّ اعتمادات للإيواء والترميم وتدعو لتعزيز صلاحيات الرقابة
لبنان منذ ساعة
خليل: مبالغ مخصّصة للترميم والإيواء تشكّل فاتحة لعملية وطنية كبرى لإعادة الإعمار
خليل: مبالغ مخصّصة للترميم والإيواء تشكّل فاتحة لعملية وطنية كبرى لإعادة الإعمار
لبنان منذ ساعة
فضل الله: أطلقنا الخطوة الأولى نحو إعادة الإعمار ولن نترك المتضررين وحدهم
فضل الله: أطلقنا الخطوة الأولى نحو إعادة الإعمار ولن نترك المتضررين وحدهم
لبنان منذ ساعة
الموسيقي الإيرلندي لويس بروهني: نضال الأسرى الفلسطينيين واللبنانيين
الموسيقي الإيرلندي لويس بروهني: نضال الأسرى الفلسطينيين واللبنانيين
لبنان منذ 6 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة