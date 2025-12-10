قال عضو كتلة الوفاء للمقاومة؛ النائب حسن فضل الله: "لقد أطلقنا اليوم من المجلس النيابي وخصوصًا كتلتَي الوفاء للمقاومة والتنمية والتحرير وبقية الزملاء الذين كانوا موجودين معنا، رسالة للمواطنين اللبنانيين جميعًا وبالخصوص أبناء الجنوب والبقاع الغربي والضاحية الجنوبية لبيروت وبعلبك الهرمل وزحلة وكلّ المتضررين من العدوان "الإسرائيلي"، مفادها، بأن هناك دولة تريد أن تتحمّل المسؤولية، وصحيح أن من مسؤولية الحكومة أن توفر الاعتمادات الضرورية لإعادة الإعمار، ولكن المجلس النيابي اليوم أطلق عمليًا الخطوة الأولى الميدانية لورشة إعادة الإعمار، وإن كان بمبالغ أولية تشمل قضايا محورية للمواطن، سواء بالإيواء أو بالترميم الإنشائي أو بالقضايا المُلحة، ولكن بالتأكيد هذه تبلسم بعض الجراح.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع النائب علي حسن خليل في مجلس النواب، عقب انتهاء جلسة لجنة المال والموازنة: "صحيح أن مشروع إعادة الإعمار يحتاج إلى مبالغ كبيرة، ولكن لا يمكن للحكومة والدولة اللبنانية أن تبقى متفرجة بانتظار أن تأتي الأموال من الخارج، علمًا أننا مع كلّ مساعدة تقدّم للبنان، ونرحب بكلّ مساعدة غير مشروطة وغير مسيّسة تقدم لإعادة الإعمار، ولكن في الوقت ذاته هناك مسؤولية على الدولة اللبنانية تجاه شعبها".

وأردف النائب فضل الله قائلاً: "نعلم أن العدوان "الإسرائيلي" ما زال مستمرًا على أرضنا، وهناك أضرار تحصل وشهداء جميعهم في حالة مدنية يضحون بدمهم نتيجة هذه العدوانية، وهناك أضرار تزايدت منذ 27 تشرين الثاني 2024 إلى اليوم، وبالتالي، لا يمكن أن نبقى مكتوفي الأيدي بانتظار المشروع الكبير لإعادة الإعمار، وحينما يطالبنا الناس نتذرع قائلين: ما من إمكانيات الآن، وعليه، أثبتنا اليوم ومن داخل الموازنة ودون أن نمس بتوازن هذه الموازنة، أنه لدينا قدرة على أن نقول للمواطن اللبناني المتضرر، إن هناك من يقف إلى جانبه، وإنه غير متروك، وإن هذه القضية هي محورية بالنسبة لنا، وموقفنا ككتلتين من كلّ الموازنة مبنيّ على مقاربتها لهذه القضية الوطنية التي تحمل عنوان إعادة الإعمار وتثبيت أبناء الجنوب في أرضهم، خصوصًا في القرى المواجهة للمستوطنات الشمالية، والتي يريد العدوّ أن يحولها إلى منطقة عازلة.

وتابع النائب فضل الله القول: "نحن اليوم أكثر تمسكًا بأرضنا. كذلك شعبنا هو أكثر تمسكًا بأرضه، وما حصل اليوم هو خطوة أولى، وإن شاء الله سنستكمل هذا المشروع من أجل إعادة الإعمار وإعادة الناس إلى قراها وبيوتها، وفي هذه المناسبة، نشكر كلّ من أسهموا معنا في هذا النقاش ووقفوا إلى جانب أنفسهم عندما وقفوا إلى جانب شعبهم اللبناني.

