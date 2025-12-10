كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
خليل: مبالغ مخصّصة للترميم والإيواء تشكّل فاتحة لعملية وطنية كبرى لإعادة الإعمار
لبنان

خليل: مبالغ مخصّصة للترميم والإيواء تشكّل فاتحة لعملية وطنية كبرى لإعادة الإعمار

2025-12-10 16:31
عقد عضو كتلة "التحرير والتنمية" النائب علي حسن خليل مؤتمرًا صحافيًا في مجلس النواب بعد انتهاء جلسة لجنة المال والموازنة، مؤكّدًا أن جلسة اليوم كانت "فرصة لفتح الموضوع الأكثر حساسية وأهمية، وهو موضوع الناس المتضررة بفعل العدوان "الإسرائيلي" المفتوح والممتد منذ أكثر من سنة على بلدنا، ونتائجه الكارثية في بعض المناطق نتيجة الدمار الكبير وعمليات التهجير الحاصلة في قرى عديدة في الحافة الأمامية".

وأضاف أنّ "النقاش كان نقاشًا مسؤولًا أجمع فيه النواب على حساسية ودقّة هذا الأمر لتعزيز الاستقرار الاجتماعي لمعظم اللبنانيين وليس فقط للذين تأثروا؛ لأن لنتائج هذا العدوان أثرًا كبيرًا على امتداد مساحات الوطن".

وقال خليل: "نحن أكدنا خلال الجلسة أن الحكومة تقوم بما هو مطلوب منها لجهة إصدار القرار المنظِّم لإعادة الترميم والإعمار، وهذا الأمر تأخر، ومع الأسف وُضع على جدول أعمال مجلس الوزراء لمرّتين. ونأمل في الجلسة المقبلة أن يتم إقراره ليعرف كلّ الناس حقوقهم وواجباتهم".

وأضاف: "نتيجة إصرار معظم النواب المشاركين، وخصوصًا كتلة الوفاء للمقاومة وكتلة التحرير والتنمية، وبتجاوب من معالي وزير المالية، جرى اليوم تخصيص مبالغ لإطلاق عملية إعادة الترميم، وتخصيص مبلغ لمجلس الجنوب بما يتعلق بساحة عمله، والهيئة العليا للإغاثة بما يتعلق بساحة عملها". وأوضح أن "هذه المبالغ ستعالج بعض الأمور المرتبطة بإيواء الناس"، مؤكدًا "أن هذا المبلغ لا يساوي شيئًا كبيرًا، لكنّه فاتحة نحو إطلاق هذه العملية الوطنية الكبيرة".

إعادة الإعمار الاعتداءات الصهيونية على لبنان علي حسن خليل الجنوب
