أعلنت العلاقات العامة بمقر القدس التابع لحرس الثورة الإسلامية في إيران اليوم الأربعاء 10 كانون الأول/سبتمبر 2025، استشهاد 3 من المنتسبين للحرس خلال اشتباك مسلح وقع في منطقة "لار" الحدودية في محافظة سيستان وبلوشستان (جنوب شرق إيران).

وأفادت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء - "إرنا"، نقلًا عن بيان أصدره مقر القدس التابع للقوات البرية للحرس الثوري، أن المنتسبين الثلاثة التابعين لمقر القدس، استشهدوا صباح اليوم الأربعاء، وذلك إثر تعرضهم لاعتداء من قبل مجموعات إرهابية معادية، في أثناء أدائهم لمهامهم في الدفاع عن حدود البلاد في منطقة "لار" الحدودية بمدينة زاهدان (مركز محافظة سيستان وبلوشستان).

وأضاف البيان، أن عمليات ملاحقة العناصر الإرهابية من قبل القوات التابعة لمقر القدس في الحرس الثوري الإسلامي ما تزال مستمرة في المنطقة.

