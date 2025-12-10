كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

الأسرى اللبنانيون في سجون الاحتلال
المقال التالي عوائل الأسرى اللبنانيين تنتقد غياب الدولة عن ملف أبنائها في سجون العدوّ الصهيوني

إيران

الحرس الثوري : استشهاد 3 من المنتسبين في سيستان وبلوشستان
إيران

الحرس الثوري : استشهاد 3 من المنتسبين في سيستان وبلوشستان

2025-12-10 17:57
27

أعلنت العلاقات العامة بمقر القدس التابع لحرس الثورة الإسلامية في إيران اليوم الأربعاء 10 كانون الأول/سبتمبر 2025، استشهاد 3 من المنتسبين للحرس خلال اشتباك مسلح وقع في منطقة "لار" الحدودية في محافظة سيستان وبلوشستان (جنوب شرق إيران).

وأفادت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء - "إرنا"، نقلًا عن بيان أصدره مقر القدس التابع للقوات البرية للحرس الثوري، أن المنتسبين الثلاثة التابعين لمقر القدس، استشهدوا صباح اليوم الأربعاء، وذلك إثر تعرضهم لاعتداء من قبل مجموعات إرهابية معادية، في أثناء أدائهم  لمهامهم في الدفاع عن حدود البلاد في منطقة "لار" الحدودية بمدينة زاهدان (مركز محافظة سيستان وبلوشستان).

وأضاف البيان، أن عمليات ملاحقة العناصر الإرهابية من قبل القوات التابعة لمقر القدس في الحرس الثوري الإسلامي ما تزال مستمرة في المنطقة.

الكلمات المفتاحية
الجمهورية الاسلامية في إيران الإرهاب الشهداء حرس الثورة الاسلامية
إقرأ المزيد
المزيد
الحرس الثوري : استشهاد 3 من المنتسبين في سيستان وبلوشستان
الحرس الثوري : استشهاد 3 من المنتسبين في سيستان وبلوشستان
إيران منذ 10 دقائق
بزشكيان: وحدة الداخل وتعاون الجوار سلاح إيران في مواجهة إستراتيجيات الأعداء
بزشكيان: وحدة الداخل وتعاون الجوار سلاح إيران في مواجهة إستراتيجيات الأعداء
إيران منذ ساعتين
بزشكيان لمادورو: التحرك الأميركي في فنزويلا تهديدٌ للسلام العالمي
بزشكيان لمادورو: التحرك الأميركي في فنزويلا تهديدٌ للسلام العالمي
إيران منذ 4 ساعات
اجتماع إيراني-سعودي-صيني: لوقف العدوان
اجتماع إيراني-سعودي-صيني: لوقف العدوان "الإسرائيلي" فورًا على فلسطين ولبنان وسورية
إيران منذ 5 ساعات
مقالات مرتبطة
الحرس الثوري : استشهاد 3 من المنتسبين في سيستان وبلوشستان
الحرس الثوري : استشهاد 3 من المنتسبين في سيستان وبلوشستان
إيران منذ 10 دقائق
بزشكيان: وحدة الداخل وتعاون الجوار سلاح إيران في مواجهة إستراتيجيات الأعداء
بزشكيان: وحدة الداخل وتعاون الجوار سلاح إيران في مواجهة إستراتيجيات الأعداء
إيران منذ ساعتين
بزشكيان لمادورو: التحرك الأميركي في فنزويلا تهديدٌ للسلام العالمي
بزشكيان لمادورو: التحرك الأميركي في فنزويلا تهديدٌ للسلام العالمي
إيران منذ 4 ساعات
اجتماع إيراني-سعودي-صيني: لوقف العدوان
اجتماع إيراني-سعودي-صيني: لوقف العدوان "الإسرائيلي" فورًا على فلسطين ولبنان وسورية
إيران منذ 5 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة