هيئة الأسرى تحذّر من أوضاع كارثية للفلسطينيين بسجون الاحتلال مع موجة برد شديدة
هيئة الأسرى تحذّر من أوضاع كارثية للفلسطينيين بسجون الاحتلال مع موجة برد شديدة

2025-12-10 18:35
"أجسادهم تتجمد".. هيئة الأسرى تحذر من تدهور الأوضاع في السجون "الإسرائيلية"
58

حذّرت هيئة شؤون الأسرى والمحرّرين من تدهور خطير في أوضاع الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال "الإسرائيلي"، مع ما وصفته بـ"أسوأ موجة برد تضربهم منذ سنوات".

وقالت الهيئة، في بيان صدر الأربعاء، إنّ "أجساد الأسرى تتجمّد الآن، وكلّ ساعة صمت تعني مزيدًا من الخطر عليهم"، مضيفةً، أنّ البرد داخل الأقسام "أقسى بعشرات المرات من الخارج".

وأوضحت أنّ الزنازين الإسمنتية تتحوّل إلى بيئة شديدة الرطوبة، فيما تلسع الأسِرّة المعدنية أجساد الأسرى، ويتسلّل الهواء البارد طوال الليل دون توقف، في حين لا يمتلكون سوى ملابس خفيفة لا توفر أي حماية في الشتاء.

وأشارت الهيئة إلى أنّ أوضاع الأسرى تتفاقم بسبب حرمانهم من الأغطية والملابس الشتوية، ما يترتب عليه ظروف اعتقال غير إنسانية تنذر بكارثة صحية.

وأضافت أنّ المشاهد داخل الزنازين صادمة، مؤكدة أن بعض الأسرى ينامون على الأرض لعدم توفّر فرش دافئة، فيما يكتفي آخرون بقطع قماش مهترئة.

وفي السياق ذاته، لفتت الهيئة إلى أنّ الأسرى المرضى يعانون من الارتجاف طوال الليل دون دواء أو غطاء، ووصفت هذه الظروف بأنها أحد أقسى أشكال التعذيب.

وشدّدت على أنّ ما يجري هو هجوم متعمّد على حياة الأسرى الفلسطينيين، خاصة مع ارتفاع حالات الالتهابات ونزلات البرد الحادّة وتفاقم آلام المفاصل.

وحملت هيئة شؤون الأسرى والمحرّرين الاحتلال "الإسرائيلي" المسؤولية الكاملة عن أي تدهور أو وفيات محتملة، داعيةً المجتمع الدولي إلى التدخّل الفوري.

