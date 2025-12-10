كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

الأسرى اللبنانيون في سجون الاحتلال
المقال التالي نحو نصف الأميركيين يعارضون غارات الجيش على قوارب المخدرات قرب فنزويلا

عربي ودولي

الفياض: فتوى السيد السيستاني كان لها الدور الفصل في كتابة النصر
عربي ودولي

الفياض: فتوى السيد السيستاني كان لها الدور الفصل في كتابة النصر

2025-12-10 18:56
67

أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي فالح الفيّاض، الثلاثاء، أن لفتوى الدفاع الكفائي التي أطلقها المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني الدورَ الفصل في كتابة النصر على تنظيم "داعش" اﻹرهابي.

وقال الفياض في بيان اليوم الأربعاء 10 كانون الأول/ديسمبر 2025: إنه "في العاشر من كانون الأول، يقف العراق شامخًا أمام العالم، مستذكرًا يومًا مجيدًا سُجّل بدماء الأبطال وتضحيات الرجال والنساء الذين حملوا أرواحهم على أكفّهم دفاعًا عن الأرض والعِرض والمقدّسات".

وأضاف: إن "ذكرى يوم النصر على عصابات "داعش" الإرهابية ليست مجرّد محطة في تاريخ وطننا، بل هي شهادة خالدة على قدرة العراقيين حين تتوحّد إرادتهم، وعلى أصالة هذا الشعب الذي لا ينحني إلا لله".

وتابع الفياض: "لقد كان لفتوى الدفاع الكفائي التي أطلقها سماحة آية الله العظمى المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني (دام ظله الوارف)، الدورُ الفصل في كتابة هذا النصر. تلك الفتوى المباركة التي أيقظت في ضمير العراق أعظم ما فيه من نخوة وشهامة وإيمان، فلبّى النداءَ الشجعانُ من أبناء هذا الوطن، ليصنعوا ملحمةً ستبقى ماثلة في ذاكرة الأجيال".

وأردف: "نحن إذ نستذكر في هذا اليوم العظيم شهداءنا الأبرار، لا سيما قادة النصر الذين ثبتوا في الميدان حتى اللحظة الأخيرة، فإننا نُجِلُّ تضحياتهم ونحفظ عهدهم ونعدهم بأن نبقى أوفياء لدمائهم الطاهرة التي روت تراب العراق. كما نحيّي المجاهدين في الحشد الشعبي، وأبطال قواتنا الأمنية بكل صنوفها من الجيش والشرطة والاتحادية ومكافحة الإرهاب والبيشمركة الذين اصطفّوا كتفًا إلى كتف، وكتبوا بوحدتهم مسار الخلاص".

وأشار إلى أن "النصر الذي نحتفل به اليوم لم يكن نصرًا عسكريًا فحسب، بل كان انتصارًا للكرامة، وللإنسانية، وللإيمان بعدالة قضيتنا. ومن واجبنا أن نخلّد هذه الذكرى لا بالكلمات وحدها، بل بالعمل الدائم على حماية مكتسبات النصر، وبناء عراقٍ قويٍ آمنٍ موحّد، يسوده القانون وتزدهر فيه روح المواطنة".

وختم الفياض بالقول: "في هذا اليوم المبارك، نرفع أكفّنا بالدعاء لشهدائنا، ونبارك لمقاتلينا، ونجدّد العهد لكل العراقيين بأن تبقى هيئة الحشد الشعبي وفيّةً للرسالة التي حملتها، ساهرةً على أمن الوطن، ثابتةً في مواقعها، ملتزمة بنهج الدولة واحترام مؤسساتها، مؤمنة بأن وحدة العراق فوق كل اعتبار".

الكلمات المفتاحية
العراق داعش الحشد الشعبي السيد علي السيستاني فالح الفياض
إقرأ المزيد
المزيد
مسيرات وحراك نسائي كبير في المحافظات اليمنية بذكرى ولادة السيدة فاطمة الزهراء (ع)
مسيرات وحراك نسائي كبير في المحافظات اليمنية بذكرى ولادة السيدة فاطمة الزهراء (ع)
عربي ودولي منذ 49 دقيقة
مركز بحثي أميركي: أي تحالف عسكري محتمل ضدّ صنعاء سيعرض المنطقة لخطر صواريخها
مركز بحثي أميركي: أي تحالف عسكري محتمل ضدّ صنعاء سيعرض المنطقة لخطر صواريخها
عربي ودولي منذ 55 دقيقة
اليونيفيل تدين إطلاق النار
اليونيفيل تدين إطلاق النار "الإسرائيلي" على جنودها جنوب لبنان: خرق للقرار 1701
عربي ودولي منذ ساعتين
نحو نصف الأميركيين يعارضون غارات الجيش على قوارب المخدرات قرب فنزويلا
نحو نصف الأميركيين يعارضون غارات الجيش على قوارب المخدرات قرب فنزويلا
عربي ودولي منذ ساعتين
مقالات مرتبطة
الفياض: فتوى السيد السيستاني كان لها الدور الفصل في كتابة النصر
الفياض: فتوى السيد السيستاني كان لها الدور الفصل في كتابة النصر
عربي ودولي منذ ساعتين
الفيّاض في ذكرى النصر على
الفيّاض في ذكرى النصر على "داعش": الحشد الشعبي ماضٍ في حماية العراق 
عربي ودولي منذ 23 ساعة
كأس العرب: الجزائر والعراق إلى ربع نهائي البطولة
كأس العرب: الجزائر والعراق إلى ربع نهائي البطولة
رياضة منذ 23 ساعة
هل كان قرار البنك المركزي العراقي بإدراج قوى المقاومة في قوائم
هل كان قرار البنك المركزي العراقي بإدراج قوى المقاومة في قوائم "الإرهاب" مقصودًا؟
خاص العهد منذ 3 أيام
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة