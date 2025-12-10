كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

الأسرى اللبنانيون في سجون الاحتلال
المقال التالي اليونيفيل تدين إطلاق النار "الإسرائيلي" على جنودها جنوب لبنان: خرق للقرار 1701

عربي ودولي

نحو نصف الأميركيين يعارضون غارات الجيش على قوارب المخدرات قرب فنزويلا
عربي ودولي

نحو نصف الأميركيين يعارضون غارات الجيش على قوارب المخدرات قرب فنزويلا

2025-12-10 19:12
استطلاع في الولايات المتحدة: معارضة شعبية لهجمات الجيش الأميركي قرب فنزويلا
62

أظهر استطلاع رأي أجرته "رويترز/إيبسوس" أن شريحة واسعة من الأميركيين تعارض حملة الجيش الأميركي المتمثلة في شنّ غارات مميتة على قوارب "يُشتبه في نقلها مخدرات غير مشروعة" في مياه البحر الكاريبي والمحيط الهادئ قرب فنزويلا، بما في ذلك نحو خُمس الجمهوريين الذين ينتمي إليهم الرئيس دونالد ترامب.

وعبّر نحو نصف المشاركين في الاستطلاع (48%) عن معارضتهم لشن هذه الغارات التي أسفرت عن مقتل 87 شخصًا دون الحصول على إذن مسبق من قاضٍ أو محكمة، فيما أيدها 34%، في حين لم يُبدِ 18% رأيًا واضحًا أو لم يحسموا أمرهم.

وقد أيد 67% من الجمهوريين الضربات العسكرية، فيما عارضها 19%. أما بين الديمقراطيين، فقد عارضها 80%، وأيدها 9%.

يأتي هذا الاستطلاع الذي استمر 6 أيام واختُتم يوم الاثنين، وسط تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وفنزويلا، في الوقت الذي يدرس ترامب خيارات من بينها الهجومات البرية ضدّ الرئيس نيكولاس مادورو.

الكلمات المفتاحية
الولايات المتحدة الأميركية دونالد ترامب فنزويلا نيكولاس مادورو
إقرأ المزيد
المزيد
مسيرات وحراك نسائي كبير في المحافظات اليمنية بذكرى ولادة السيدة فاطمة الزهراء (ع)
مسيرات وحراك نسائي كبير في المحافظات اليمنية بذكرى ولادة السيدة فاطمة الزهراء (ع)
عربي ودولي منذ 49 دقيقة
مركز بحثي أميركي: أي تحالف عسكري محتمل ضدّ صنعاء سيعرض المنطقة لخطر صواريخها
مركز بحثي أميركي: أي تحالف عسكري محتمل ضدّ صنعاء سيعرض المنطقة لخطر صواريخها
عربي ودولي منذ 55 دقيقة
اليونيفيل تدين إطلاق النار
اليونيفيل تدين إطلاق النار "الإسرائيلي" على جنودها جنوب لبنان: خرق للقرار 1701
عربي ودولي منذ ساعتين
نحو نصف الأميركيين يعارضون غارات الجيش على قوارب المخدرات قرب فنزويلا
نحو نصف الأميركيين يعارضون غارات الجيش على قوارب المخدرات قرب فنزويلا
عربي ودولي منذ ساعتين
مقالات مرتبطة
نحو نصف الأميركيين يعارضون غارات الجيش على قوارب المخدرات قرب فنزويلا
نحو نصف الأميركيين يعارضون غارات الجيش على قوارب المخدرات قرب فنزويلا
عربي ودولي منذ ساعتين
بزشكيان لمادورو: التحرك الأميركي في فنزويلا تهديدٌ للسلام العالمي
بزشكيان لمادورو: التحرك الأميركي في فنزويلا تهديدٌ للسلام العالمي
إيران منذ 8 ساعات
السلطات الأميركية تطلب من السياح كلمات سر حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي
السلطات الأميركية تطلب من السياح كلمات سر حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي
عربي ودولي منذ 9 ساعات
مادورو: لدينا احتياطيات غذائية لـ4 أشهر.. ونمضي نحو دولة أكثر فعالية اقتصاديًا
مادورو: لدينا احتياطيات غذائية لـ4 أشهر.. ونمضي نحو دولة أكثر فعالية اقتصاديًا
عربي ودولي منذ 9 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة