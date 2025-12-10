أظهر استطلاع رأي أجرته "رويترز/إيبسوس" أن شريحة واسعة من الأميركيين تعارض حملة الجيش الأميركي المتمثلة في شنّ غارات مميتة على قوارب "يُشتبه في نقلها مخدرات غير مشروعة" في مياه البحر الكاريبي والمحيط الهادئ قرب فنزويلا، بما في ذلك نحو خُمس الجمهوريين الذين ينتمي إليهم الرئيس دونالد ترامب.

وعبّر نحو نصف المشاركين في الاستطلاع (48%) عن معارضتهم لشن هذه الغارات التي أسفرت عن مقتل 87 شخصًا دون الحصول على إذن مسبق من قاضٍ أو محكمة، فيما أيدها 34%، في حين لم يُبدِ 18% رأيًا واضحًا أو لم يحسموا أمرهم.

وقد أيد 67% من الجمهوريين الضربات العسكرية، فيما عارضها 19%. أما بين الديمقراطيين، فقد عارضها 80%، وأيدها 9%.

يأتي هذا الاستطلاع الذي استمر 6 أيام واختُتم يوم الاثنين، وسط تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وفنزويلا، في الوقت الذي يدرس ترامب خيارات من بينها الهجومات البرية ضدّ الرئيس نيكولاس مادورو.

