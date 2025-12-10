كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

الأسرى اللبنانيون في سجون الاحتلال
المقال التالي كلّنا على العهد.. لفاطمة (ع)

عربي ودولي

اليونيفيل تدين إطلاق النار
عربي ودولي

اليونيفيل تدين إطلاق النار "الإسرائيلي" على جنودها جنوب لبنان: خرق للقرار 1701

2025-12-10 19:15
اليونيفيل تدين إطلاق النار "الإسرائيلي" على قواتها جنوب لبنان وتعتبره انتهاكًا للقرار 1701
50

في خرق سافر للقرارات الدولية ولا سيما القرار 1701، أقدمت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" اليوم الأربعاء (10 كانون الأول/ ديسمبر 2025)، على الاعتداء على قوات اليونيفيل.

وأعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل"، أن جنودها تعرضوا لإطلاق نار من قبل دبابة تابعة للجيش "الإسرائيلي"  قرب منطقة سرده جنوب لبنان، رغم إعلام الجانب "الإسرائيلي"  سلفًا بمسار وتوقيت الدورية.

ووصف البيان الهجوم على قوات حفظ السلام بأنه "انتهاك خطير لقرار مجلس الأمن رقم 1701"، مشددًا على خطورة هذه التصرفات في ظل الظروف الحساسة الراهنة.

وأكدت اليونيفيل أنها تدعو الجيش "الإسرائيلي"  إلى التوقف عن أي سلوك عدواني ضدّ قواتها التي تعمل على إعادة الاستقرار على طول الخط الأزرق، مشيرة إلى أن التهدئة والالتزام بالقوانين الدولية هما الأساس للحفاظ على السلام والأمن في المنطقة.

الكلمات المفتاحية
الكيان الصهيوني الجنوب اليونيفيل
إقرأ المزيد
المزيد
مسيرات وحراك نسائي كبير في المحافظات اليمنية بذكرى ولادة السيدة فاطمة الزهراء (ع)
مسيرات وحراك نسائي كبير في المحافظات اليمنية بذكرى ولادة السيدة فاطمة الزهراء (ع)
عربي ودولي منذ 49 دقيقة
مركز بحثي أميركي: أي تحالف عسكري محتمل ضدّ صنعاء سيعرض المنطقة لخطر صواريخها
مركز بحثي أميركي: أي تحالف عسكري محتمل ضدّ صنعاء سيعرض المنطقة لخطر صواريخها
عربي ودولي منذ 56 دقيقة
اليونيفيل تدين إطلاق النار
اليونيفيل تدين إطلاق النار "الإسرائيلي" على جنودها جنوب لبنان: خرق للقرار 1701
عربي ودولي منذ ساعتين
نحو نصف الأميركيين يعارضون غارات الجيش على قوارب المخدرات قرب فنزويلا
نحو نصف الأميركيين يعارضون غارات الجيش على قوارب المخدرات قرب فنزويلا
عربي ودولي منذ ساعتين
مقالات مرتبطة
اليونيفيل تدين إطلاق النار
اليونيفيل تدين إطلاق النار "الإسرائيلي" على جنودها جنوب لبنان: خرق للقرار 1701
عربي ودولي منذ ساعتين
قضية الأسرى اللبنانين.. كيف ومتى ستنتهي؟
قضية الأسرى اللبنانين.. كيف ومتى ستنتهي؟
مقالات منذ 3 ساعات
لجنة المال والموازنة تقرّ اعتمادات للإيواء والترميم وتدعو لتعزيز صلاحيات الرقابة
لجنة المال والموازنة تقرّ اعتمادات للإيواء والترميم وتدعو لتعزيز صلاحيات الرقابة
لبنان منذ 4 ساعات
خليل: مبالغ مخصّصة للترميم والإيواء تشكّل فاتحة لعملية وطنية كبرى لإعادة الإعمار
خليل: مبالغ مخصّصة للترميم والإيواء تشكّل فاتحة لعملية وطنية كبرى لإعادة الإعمار
لبنان منذ 4 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة