في خرق سافر للقرارات الدولية ولا سيما القرار 1701، أقدمت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" اليوم الأربعاء (10 كانون الأول/ ديسمبر 2025)، على الاعتداء على قوات اليونيفيل.

وأعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل"، أن جنودها تعرضوا لإطلاق نار من قبل دبابة تابعة للجيش "الإسرائيلي" قرب منطقة سرده جنوب لبنان، رغم إعلام الجانب "الإسرائيلي" سلفًا بمسار وتوقيت الدورية.

ووصف البيان الهجوم على قوات حفظ السلام بأنه "انتهاك خطير لقرار مجلس الأمن رقم 1701"، مشددًا على خطورة هذه التصرفات في ظل الظروف الحساسة الراهنة.

وأكدت اليونيفيل أنها تدعو الجيش "الإسرائيلي" إلى التوقف عن أي سلوك عدواني ضدّ قواتها التي تعمل على إعادة الاستقرار على طول الخط الأزرق، مشيرة إلى أن التهدئة والالتزام بالقوانين الدولية هما الأساس للحفاظ على السلام والأمن في المنطقة.

