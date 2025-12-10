المقال التالي فلتكن الزهراء (ع) قدوتنا
لبنان
0.5x
0.75x
1x
1.25x
1.5x
2x
لبنان
خالدية أبو بكرة: علينا جميعًا فضح الجرائم الصهيونية ومواجهة العدوان على لبنان وغزة
وجهت عضو الهيئة التنفيذية في حركة المسار البديل، المناضلة خالدية أبو بكرة، رسالة إلى حركات التضامن مع الأسرى والمعتقلين اللبنانيين الفلسطينيين في سجون العدو الصهيوني، شدد فيها على أننا "جميعًا تقع علينا مسؤولية فضح الجرائم الصهيونية بحق الأسرى الفلسطينيين واللبنانيين، وكذلك مواجهة العدوان الصهيوني الأميركي اليومي على اللبنانيين، وعلى الشعب الفلسطيني في غزة، مشيرة إلى أن المعركة لم تتوقف والعدوان ما زال مستمرًا.