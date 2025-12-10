Your browser does not support the video tag.

وجهت عضو الهيئة التنفيذية في حركة المسار البديل، المناضلة خالدية أبو بكرة، رسالة إلى حركات التضامن مع الأسرى والمعتقلين اللبنانيين الفلسطينيين في سجون العدو الصهيوني، شدد فيها على أننا "جميعًا تقع علينا مسؤولية فضح الجرائم الصهيونية بحق الأسرى الفلسطينيين واللبنانيين، وكذلك مواجهة العدوان الصهيوني الأميركي اليومي على اللبنانيين، وعلى الشعب الفلسطيني في غزة، مشيرة إلى أن المعركة لم تتوقف والعدوان ما زال مستمرًا.



