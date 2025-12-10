كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

الأسرى اللبنانيون في سجون الاحتلال
المقال التالي فلتكن الزهراء (ع) قدوتنا

لبنان

لبنان

خالدية أبو بكرة: علينا جميعًا فضح الجرائم الصهيونية ومواجهة العدوان على لبنان وغزة

2025-12-10 20:17
66

وجهت عضو الهيئة التنفيذية في حركة المسار البديل، المناضلة خالدية أبو بكرة، رسالة إلى حركات التضامن مع الأسرى والمعتقلين اللبنانيين الفلسطينيين في سجون العدو الصهيوني، شدد فيها على أننا "جميعًا تقع علينا مسؤولية فضح الجرائم الصهيونية بحق الأسرى الفلسطينيين واللبنانيين، وكذلك مواجهة العدوان الصهيوني الأميركي اليومي على اللبنانيين، وعلى الشعب الفلسطيني في غزة، مشيرة إلى أن المعركة لم تتوقف والعدوان ما زال مستمرًا.
 

الكلمات المفتاحية
لبنان فلسطين المحتلة الأسرى والمعتقلون
إقرأ المزيد
المزيد
فلتكن الزهراء (ع) قدوتنا
فلتكن الزهراء (ع) قدوتنا
لبنان منذ ساعة
خالدية أبو بكرة: علينا جميعًا فضح الجرائم الصهيونية ومواجهة العدوان على لبنان وغزة
خالدية أبو بكرة: علينا جميعًا فضح الجرائم الصهيونية ومواجهة العدوان على لبنان وغزة
لبنان منذ ساعة
كلّنا على العهد.. لفاطمة (ع)
كلّنا على العهد.. لفاطمة (ع)
لبنان منذ ساعة
عطالله حمود يبحث مع وفد فلسطيني ملف الأسرى اللبنانيين والفلسطينيين في سجون الاحتلال
عطالله حمود يبحث مع وفد فلسطيني ملف الأسرى اللبنانيين والفلسطينيين في سجون الاحتلال
لبنان منذ ساعتين
مقالات مرتبطة
خالدية أبو بكرة: علينا جميعًا فضح الجرائم الصهيونية ومواجهة العدوان على لبنان وغزة
خالدية أبو بكرة: علينا جميعًا فضح الجرائم الصهيونية ومواجهة العدوان على لبنان وغزة
لبنان منذ ساعة
هيئة الأسرى تحذّر من أوضاع كارثية للفلسطينيين بسجون الاحتلال مع موجة برد شديدة
هيئة الأسرى تحذّر من أوضاع كارثية للفلسطينيين بسجون الاحتلال مع موجة برد شديدة
فلسطين منذ ساعتين
عطالله حمود يبحث مع وفد فلسطيني ملف الأسرى اللبنانيين والفلسطينيين في سجون الاحتلال
عطالله حمود يبحث مع وفد فلسطيني ملف الأسرى اللبنانيين والفلسطينيين في سجون الاحتلال
لبنان منذ ساعتين
عوائل الأسرى اللبنانيين تنتقد غياب الدولة عن ملف أبنائها في سجون العدوّ الصهيوني
عوائل الأسرى اللبنانيين تنتقد غياب الدولة عن ملف أبنائها في سجون العدوّ الصهيوني
خاص العهد منذ 3 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة