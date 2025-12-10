شهدت المحافظات والمدن اليمنية الكبرى اليوم الأربعاء 10 كانون الأول/ديسمبر 2025، فعاليات ومسيرات وحراك نسوي منقطع النظير للاحتفال بمناسبة ذكرى ولادة سيدة نساء العالمين السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام، واليوم العالمي للمرأة المسلمة.

محافظة إب

انطلقت في مدينتي إب ويريم في محافظة إب، مسيرتان نسويتان، إحياءً لليوم العالمي للمرأة المسلمة - ذكرى ميلاد سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء عليها السلام.

وأكدت المشاركات في المسيرة بمدينة إب، أن المسيرة تمثل تأكيدًا على مكانة المرأة المسلمة المستمدة من قدوتها فاطمة الزهراء (ع)، وأن هذه المناسبة تمثل محطة سنوية لتعزيز قيم الصمود والتمسك بالقيم والهوية الإيمانية.

وفي مدينة يريم، أوضحت المشاركات أن المسيرة تعكس وعي المرأة اليمنية وتمسكها بمبادئ الإسلام الصحيحة، وكونها أصبحت شريكًا حاضرًا في معركة الصمود والوعي.

وأكدت المشاركات أن إحياء ذكرى ميلاد الزهراء عليها السلام يعزز قيم التضحية والإيمان والعدل في نفوس النساء، ويمنحهن قوة معنوية لمواجهة التحديات الراهنة.. موضحات أن حضورهن اليوم يعبر عن ثبات وصمود المرأة واستمرارها في أداء دورها التوعوي والإنساني في الأسرة والمجتمع.

محافظة الحديدة

شهد ملعب العلفي بمدينة الحديدة عصر اليوم فعالية نسائية حاشدة بذكرى ميلاد سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء عليها السلام - اليوم العالمي للمرأة المسلمة، اكتظ بحشود نسائية من مديريات الميناء والحوك والحالي وعدد من مديريات المحافظة.

وعكس الحفل مستوى الوعي المتنامي للمرأة اليمنية بأهمية إحياء اليوم العالمي للمرأة المسلمة المتجسد في ذكرى ميلاد فاطمة الزهراء (ع) ابنة رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم.

وأُلقيت في الاحتفالية كلمات أكدت في مجملها أن إحياء ذكرى ميلاد الزهراء عليها السلام يُجسّد الارتباط الصادق برسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله، ويعمق الالتزام بنهجه، ويعبر عن التمسك بخط آل البيت في واقع الأمة.

محافظة المحويت

ونظمت الهيئة النسائية بمحافظة المحويت اليوم، فعالية خطابية بساحة المجمع الحكومي بمركز المحافظة بذكرى ميلاد سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء عليها السلام.

وفي الفعالية أكدت الكلمات، أن السير على نهج فاطمة الزهراء والتمسك بأخلاقها وقيمها يمثلان طريق الهداية والوعي الإيماني للمرأة المسلمة، مشيرة إلى أن الزهراء عليها السلام ستظل الأنموذج الأسمى في العفة والكرامة والصبر والإيثار واعتبرت إحياء الذكرى، محطة إيمانية تستحضر فيها الأمة سيرة الزهراء ومكانتها العظيمة، وتستلهم من حياتها الدروس التي تجسّدت في مواقفها الثابتة دفاعًا عن الحق وإعلاءً لقيم العدالة والمبادئ الإنسانية الرفيعة.

كما نظّمت الهيئة النسائية بمديرية شبام كوكبان، اليوم، فعالية خطابية بذكرى ميلاد السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام، تحت شعار "الزهراء.. قدوة العصر في درب النصر".

وأشارت المتحدثات في الفعالية إلى أهمية تنظيم فعاليات ذكرى ميلاد الزهراء وإعطائها الزخم الذي يليق بمكانتها، كونها مناسبة تستحضر القيم الرفيعة التي حملتها الزهراء عليها السلام، وتُحيي في النفوس معاني التضحية والفداء والصبر والثبات في مواجهة التحديات، والوقوف صفًّا واحدًا إلى جانب أبناء الوطن في التصدي لقوى الظلام والاحتلال، حتّى تحقيق النصر وتحرير كلّ شبر من الأراضي اليمنية.

تخللت الفعاليتان فقرات مسرحية وإنشادية وقصائد معبّرة تناولت مناقب السيدة الزهراء (ع).

من جانبها نظّمت جامعة المحويت، بالتنسيق مع الهيئة النسائية بالمحافظة، اليوم فعالية خطابية بالذكرى تزامنًا مع اليوم العالمي للمرأة المسلمة.

وصدر عن المسيرات والفعاليات بيان أكد الالتزام بالسير على نهج السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام، واستلهام مبادئها في تعزيز قيم الحق والعدالة، والدفاع عن المظلومين، والثبات في المواقف التي تخدم الأمة وقضاياها العادلة.

وأشار إلى أن العدوّ يسعى عبر وسائل إعلامية وثقافية إلى سلخ المرأة عن هويتها الإيمانية وقيمها الأصيلة.. داعيًا النساء إلى اليقظة والتمسك بالهوية التي تحفظ الكرامة وتصون الأخلاق وتحصّن المرأة من محاولات التضليل والاختراق.

وجدد البيان التفويض للقيادة ممثلة بالسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي.. مؤكدًا الاستعداد للتضحية بالغالي والنفيس حتّى تحرير المسجد الأقصى من الاحتلال الصهيوني.

وأدان الاعتداءات المتواصلة على المقدسات الإسلامية والعدوان الصهيوني على غزّة والضفّة الغربية.. مؤكدًا على الموقف الثابت في نصرة الشعب الفلسطيني والوقوف إلى جانبه في مواجهة الجرائم المتصاعدة.

وأكد البيان استمرار حملة المقاطعة الاقتصادية للبضائع الأميركية و"الإسرائيلية" والشركات الداعمة لهما.. داعيًا الشعوب العربية والإسلامية وأحرار العالم إلى تعزيز هذا السلاح الفعّال الذي بدأت نتائجه بالظهور على الاقتصاد الصهيوني وفق اعترافات خبرائه.

وشدد على الموقف الثابت تجاه القضية الفلسطينية، والاستعداد لدفع الأبناء والرجال للالتحاق بدورات التعبئة العامة العسكرية، ورفع الجهوزية القتالية لأي مواجهة مقبلة مع العدوّ الصهيوني أو الأميركي.

وزارة الثقافة

على الصعيد الرسمي اختتمت وزارة الثقافة والسياحة بالتعاون مع صندوق التراث والتنمية الثقافية اليوم، ورشة تدريبية للكادر النسائي في ديوان عام الوزارة، والهيئات والجهات التابعة لها، في إطار إحياء ذكرى ولادة سيدة نساء العالمين، واستمرت أربعة أيام إلى إكساب أكثر من 100 مشاركة معارف حول أهمية الأسرة في الإسلام ودور المرأة في بناء المجتمع ثقافيًا واجتماعيًّا وسياسيًّا واقتصاديًا، ومكانة المرأة في القرآن الكريم، ودورها المساند للرجل.

جامعة 21 سبتمبر

وللمناسبة نظمت جامعة 21 سبتمبر للعلوم الطبية والتطبيقية بمحافظة صنعاء اليوم، فعالية خطابية بالمناسبة تحت شعار " الزهراء المثل الأعلى والقدوة الحسنة" حيث ألقيت كلمات، استعرضت محطات من سيرة سيدة نساء العالمين، ومناقبها ومكانتها ومكارم أخلاقها.

مستشفى السبعين بالأمانة

كما نظم مستشفى السبعين للأمومة والطفولة في أمانة العاصمة اليوم، فعالية خطابية بالمناسبة تحت شعار "فاطمة أم أبيها" حيث أشارت مديرة المستشفى الدكتورة ماجدة الخطيب، إلى أن سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء عليها السلام تمثل القدوة الحسنة والنموذج الأرقى والمثل الأعلى لكل النساء المسلمات وقد شهدت الفعالية تقديم عرض بعنوان "ريحانة الرسول (ص).

الكلمات المفتاحية