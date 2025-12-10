Your browser does not support the video tag.

رأت الباحثة في منتدى البحرين لحقوق الإنسان، غنى رباعي، أن الأسرى اللبنانيين في سجون العدو الصهيوني يدفعون ثمن تمسكهم بلبنان وأمنه ودفاعًا عن شعبه.

وشددت على أن من واجب الحكومة اللبنانية أن تتحمل كافة مسؤولياتها تجاه الأسرى ومتابعة قضيتهم ضمن أولوياتها وأن تباشر - وإن متأخرة - في تخاذ الإجراءات اللازمة للإفراج عنهم وعدم تكرار خطيئة تسليم مستوطن "إسرائيلي" إلى الكيان الصهيوني دون مقابل أي أسير لبناني، وتفويت الفرص التي كان من شأنها أن تفرج عن الأسرى أو بعضهم.

