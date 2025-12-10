كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
الأسرى اللبنانيون في سجون الاحتلال
حماس: المصادقة على إقامة 764 وحدة استيطانية جديدة في الضفّة الغربية خطوة تهويدية
حماس: المصادقة على إقامة 764 وحدة استيطانية جديدة في الضفّة الغربية خطوة تهويدية

2025-12-10 22:06
نددت حركة حماس بمصادقة ما يسمّى بـ"المجلس الأعلى للتخطيط والبناء" في حكومة الاحتلال الصهيوني، على إقامة 764 وحدة استيطانية جديدة في عدد من مستوطنات الضفّة الغربية المحتلة، ورأت في ذلك "خطوة تهويدية جديدة ضمن سياسة الاستيطان التوسعية التي تنتهجها حكومة الاحتلال، لنهب الأرض وفرض السيطرة التامة على الضفّة".

وأكدت حماس في بيان اليوم الأربعاء 10 كانون الأول/ديسمبر 2025، أن "هذا القرار الاستعماري وما سبقه من قرارات هو تصعيد خطير، وتحدٍ صارخ للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، وتأكيد على استمرار الاحتلال في سياسة الضم الزاحف والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، بما يخدم مشروعه القائم على التهجير القسري واقتلاع السكان الأصليين".

وحذّرت الحركة من خطورة نهج الاحتلال بالتوسع الاستيطاني، وما يشمله من مصادرة وملاحقة وتضييق على المواطنين ولا سيما المزارعين، مؤكدة أن "شعبنا لن يرضخ لهذه الغطرسة وسيبقى متشبثًا بأرضه وحقه".

ودعت حركة حماس المجتمع الدولي لـ"القيام بمسؤولياته القانونية والأخلاقية، وفرض إجراءات عملية لردع الاحتلال ووقف مخطّطات الاستيطان التي تهدّد ما تبقى من أراضي الضفّة الغربية، ووقف التعديات الممنهجة على حقوق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.

