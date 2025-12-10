Your browser does not support the video tag.

رأى الإعلامي والمحلل السياسي العراقي، كامل الكناني، أن استمرار الدعم الأميركي لسياسة التوحش الصهيوني هو سبب رئيسي لاستمرار الكيان الصهيوني ارتكاب جرائم بحق الأسرى اللبنانيين المعتقلين في سجونه.

وفي رسالة تضامن مع الأسرى اللبنانيين المعتقلين لدى العدو "الإسرائيلي" دعا الكناني الإعلاميين والصحافيين وأصحاب الأقلام أن يعبروا عن رأيهم ودعمهم لقضية الأسرى والمعتقلين اللبنانيين في سجون الاحتلال الصهيوني، مشددًا على دورهم في إجبار العدو على إطلاق سراح هؤلاء الأسرى الذين كانوا يدافعون عن بلدهم وسيادته في مواجهة العدوان الصهيوني، وقال: "لا تنتظروا أحدًا غيرهم أن يحوز على شرف المطالبة بإطلاق سراح الأسرى المظلومين.

