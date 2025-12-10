كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
2025-12-10 23:00
الرئيس الإيراني سيلتقي نظيره الروسي في تركمانستان
ذكرت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، اليوم الأربعاء (10 كانون الأول/ ديسمبر 2025)، نقلًا عن سفير إيران لدى روسيا، أنّ الرئيس مسعود بزشكيان سيجتمع مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في تركمانستان، من دون أن تشير الوكالة إلى موعد انعقاد اللقاء بين الرئيسين.

وفي سياق متصل، التقى أمس الثلاثاء رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني؛ إبراهيم عزيزي، رؤساء لجنتي الشؤون الدولية والدفاع في مجلس الدوما الروسي، وذلك خلال زيارته للعاصمة موسكو.

وخلال الاجتماع، شدّد عزيزي على أنّ إيران وروسيا حليفتان إستراتيجيتان، مؤكدًا أنّ العلاقات بين البلدين تتجاوز كونها علاقات ظرفية أو تكتيكية.

فلاديمير بوتين بزشكيان
