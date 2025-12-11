كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

الأسرى اللبنانيون في سجون الاحتلال
المقال التالي وعدُ الآباء وحقُّ الأبناء.. المطالبةُ بالأسرى اللبنانيين لن تتوقف حتى يعودوا أحرارًا

فلسطين

قطاع غزة.. شهيدان برفح والمنخفض الجوي يغرق خيام النازحين
فلسطين

قطاع غزة.. شهيدان برفح والمنخفض الجوي يغرق خيام النازحين

2025-12-11 09:13
62

واصلت قوات الاحتلال الصهيوني اعتداءاتها العسكرية، وخروقاتها للاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مرتكبة مزيدًا من الجرائم بحق الفلسطينيين العزل، وموقعة شهداء ومصابين، في وقت يستمر المنخفض الجوي مخيمًا على القطاع، مغرقًا المئات من خيام النازحين.

وأدت الأمطار الغزيرة المتواصلة لليوم الثاني في قطاع غزة إلى تشكيل برك مياه، اجتاحت خيام النازحين وأغرقت المئات منها، وأغلقت طرقات رئيسية لا سيما في مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأخلت طواقم الدفاع المدني 14 خيمة غمرتها مياه الأمطار في مناطق متفرقة من مواصي خان يونس ونقلت النازحين إلى أماكن أخرى.

وسحبت الطواقم مركبتين عالقتين في الطرق الرملية والطينية، رغم صعوبة الوصول وضعف الإمكانيات المتوفرة.

في غضون ذلك واصلت قوات الاحتلال خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار لليوم الـ62 على التوالي، باعتداءات متفرقة استهدفت مختلف مناطق قطاع غزة.

وأدّت الاعتداءات "الإسرائيلية" خلال 24 ساعة إلى استشهاد خمسة مواطنين وأوقعت إصابات في مناطق متفرقة شمال وجنوب قطاع غزة.

واستشهد المواطنان كرم نصار نايف زنون (17 عامًا) وجهاد محمد شقفة (16عامًا) في ساعة متأخرة من الليل الفائت بنيران قوات الاحتلال في مواصي مدينة رفح في جنوب قطاع غزة.

وأطلقت آليات الاحتلال نيرانها جنوب شرق مدينة خان يونس، في جنوب القطاع.

وكانت قوات الاحتلال استهدفت مخيم نجاة في جباليا البلد ما أسفر عن استشهاد رجل وامرأة وإصابة مواطن فيما استشهد الطفل زاهر شامية إثر دهسه من قبل دبابة "إسرائيلية" بعد إصابته بالرصاص شرق مخيم جباليا شمال القطاع.

وقصفت المدفعية صباح اليوم شرق مخيم البريج وسط القطاع وحي الشجاعية شرق مدينة غزة.

إلى ذلك أفادت مصادر طبية في مستشفيات قطاع غزة بوصول 3 شهداء و5 إصابات خلال الـ 24 ساعة الماضية، ما أدى إلى ارتفاع حصلة الاعتداءات الصهيونية منذ وقف إطلاق النار (11 تشرين الأول/أكتوبر الماضي) إلى 379 شهيدًا و992 مصابًا.

وتمكنت فرق الدفاع المدني الفلسطيني حتى اليوم من انتشال 627 جثمان شهيد من تحت ركام الأبنية والمنازل المدرة في مناطق متفرقة من القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، ارتفعت حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 70369 شهيدًا 171069 إصابة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

الكلمات المفتاحية
فلسطين المحتلة قطاع غزة العدوان الصهيوني على غزة
إقرأ المزيد
المزيد
اعتقالات ومداهمات خلال اقتحام الاحتلال مدن الضفة والقدس المحتلة
اعتقالات ومداهمات خلال اقتحام الاحتلال مدن الضفة والقدس المحتلة
فلسطين منذ 40 دقيقة
الأونروا: لإزالة القيود عن دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة لتخفيف معاناة الفلسطينيين
الأونروا: لإزالة القيود عن دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة لتخفيف معاناة الفلسطينيين
فلسطين منذ ساعة
المكتب الإعلامي الحكومي في غزّة: تصريحات مايك والتز مضلِّلة وتنطوي على تبرئة للاحتلال
المكتب الإعلامي الحكومي في غزّة: تصريحات مايك والتز مضلِّلة وتنطوي على تبرئة للاحتلال
فلسطين منذ ساعتين
انتشال أكثر من 30 شهيدًا من مقبرة جماعية داخل مجمع الشفاء في غزة
انتشال أكثر من 30 شهيدًا من مقبرة جماعية داخل مجمع الشفاء في غزة
فلسطين منذ 3 ساعات
مقالات مرتبطة
ربع نهائي كأس العرب اليوم.. مواجهتان ناريتان سورية أمام المغرب وفلسطين أمام السعودية
ربع نهائي كأس العرب اليوم.. مواجهتان ناريتان سورية أمام المغرب وفلسطين أمام السعودية
رياضة الآن
عشرات
عشرات "الإسرائيليين" يتسلّلون إلى قطاع غزّة بهدف الاستيطان مجدّدًا
عين على العدو منذ 10 دقائق
اعتقالات ومداهمات خلال اقتحام الاحتلال مدن الضفة والقدس المحتلة
اعتقالات ومداهمات خلال اقتحام الاحتلال مدن الضفة والقدس المحتلة
فلسطين منذ 40 دقيقة
الأونروا: لإزالة القيود عن دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة لتخفيف معاناة الفلسطينيين
الأونروا: لإزالة القيود عن دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة لتخفيف معاناة الفلسطينيين
فلسطين منذ ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة