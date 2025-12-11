واصلت قوات الاحتلال الصهيوني اعتداءاتها العسكرية، وخروقاتها للاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مرتكبة مزيدًا من الجرائم بحق الفلسطينيين العزل، وموقعة شهداء ومصابين، في وقت يستمر المنخفض الجوي مخيمًا على القطاع، مغرقًا المئات من خيام النازحين.

وأدت الأمطار الغزيرة المتواصلة لليوم الثاني في قطاع غزة إلى تشكيل برك مياه، اجتاحت خيام النازحين وأغرقت المئات منها، وأغلقت طرقات رئيسية لا سيما في مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأخلت طواقم الدفاع المدني 14 خيمة غمرتها مياه الأمطار في مناطق متفرقة من مواصي خان يونس ونقلت النازحين إلى أماكن أخرى.

وسحبت الطواقم مركبتين عالقتين في الطرق الرملية والطينية، رغم صعوبة الوصول وضعف الإمكانيات المتوفرة.

في غضون ذلك واصلت قوات الاحتلال خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار لليوم الـ62 على التوالي، باعتداءات متفرقة استهدفت مختلف مناطق قطاع غزة.

وأدّت الاعتداءات "الإسرائيلية" خلال 24 ساعة إلى استشهاد خمسة مواطنين وأوقعت إصابات في مناطق متفرقة شمال وجنوب قطاع غزة.

واستشهد المواطنان كرم نصار نايف زنون (17 عامًا) وجهاد محمد شقفة (16عامًا) في ساعة متأخرة من الليل الفائت بنيران قوات الاحتلال في مواصي مدينة رفح في جنوب قطاع غزة.

وأطلقت آليات الاحتلال نيرانها جنوب شرق مدينة خان يونس، في جنوب القطاع.

وكانت قوات الاحتلال استهدفت مخيم نجاة في جباليا البلد ما أسفر عن استشهاد رجل وامرأة وإصابة مواطن فيما استشهد الطفل زاهر شامية إثر دهسه من قبل دبابة "إسرائيلية" بعد إصابته بالرصاص شرق مخيم جباليا شمال القطاع.

وقصفت المدفعية صباح اليوم شرق مخيم البريج وسط القطاع وحي الشجاعية شرق مدينة غزة.

إلى ذلك أفادت مصادر طبية في مستشفيات قطاع غزة بوصول 3 شهداء و5 إصابات خلال الـ 24 ساعة الماضية، ما أدى إلى ارتفاع حصلة الاعتداءات الصهيونية منذ وقف إطلاق النار (11 تشرين الأول/أكتوبر الماضي) إلى 379 شهيدًا و992 مصابًا.

وتمكنت فرق الدفاع المدني الفلسطيني حتى اليوم من انتشال 627 جثمان شهيد من تحت ركام الأبنية والمنازل المدرة في مناطق متفرقة من القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، ارتفعت حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 70369 شهيدًا 171069 إصابة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

