انتشال أكثر من 30 شهيدًا من مقبرة جماعية داخل مجمع الشفاء في غزة
انتشال أكثر من 30 شهيدًا من مقبرة جماعية داخل مجمع الشفاء في غزة

2025-12-11 09:52
انتشلت طواقم جهاز الدفاع المدني الفلسطيني في غزة أكثر من 30 جثمان شهيد من داخل مقبرة جماعية، تم استحداثها في ظل حرب الإبادة الجماعية التي ارتكبتها قوات الاحتلال في قطاع غزة.

وأوضح الدفاع المدني في بيان أن طواقمه تواصل، ولليوم الرابع على التوالي، العمل على استخراج جثامين الشهداء من المقابر العشوائية المنتشرة في مختلف مناطق القطاع.

وخلال عمليات البحث والانتشال، كشف الدفاع المدني أمس الأربعاء 10 كانون الأول/ديسمبر 2025، عن العثور على مقبرة جماعية جديدة تضم أكثر من 30 شهيدًا داخل أسوار مستشفى الشفاء الطبي.

وأشار الدفاع المدني إلى أن طواقمه ما تزال تعمل على انتشال جثامين الشهداء من تلك المقابر، مقدّرًا العدد الإجمالي بنحو 300 شهيد.

وكانت وزارة الصحة في غزة قد أعلنت مطلع الشهر الجاري بدء نقل جثامين الشهداء الذين جرى دفنهم داخل مجمع الشفاء الطبي، موضحة أن "نقل الجثامين التي دفنها ذووهم داخل المجمع سيتم بالتنسيق مع الجهات المختصة ابتداءً من يوم الأحد 7 كانون الأول/ديسمبر الجاري.

وأضافت الوزارة أنه بعد هذا التاريخ سيُتعامل مع جميع الجثامين على أنها مجهولة الهوية، وسيتم نقلها إلى مقبرة دير البلح وسط قطاع غزة.
 

