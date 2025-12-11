لبنان
لنلتقٍ في التجمّع الفاطمي في الأماكن التالية:
- جبل عامل الأولى:
دير قانون النهر: حسينية الشهداء
حاريص: مجمع الشهداء
- جبل عامل الثانية:
النبطية: حسينية الامام الحسين (ع)
الدوير: حسينية الدوير الجديدة.
- بيروت:
الرويس - مجمع سيد الشهداء (ع)
- البقاع:
بعلبك: حسينية مقام السيدة خولة (ع)
الهرمل: مجمع الإمام الباقر (ع)
الكرك: حسينية المحقق الكركي
البزالية: حسينية البزالية.
- جبل لبنان والشمال:
المعيصرة - مجمع الامام علي (ع)
الرويسات - مجمع الإمام الصادق (ع)
الزمان: يوم السبت 13 كانون الأول 2025 الساعة 1:30 ظهرًا
ننتظركنّ لتكنّ جزءًا من هذا المشهد الإيماني الكبير…
ولنجعل معًا يوم الزهراء يومًا للمرأة..وعهدًا لا ينقطع.