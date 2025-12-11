Your browser does not support the video tag.

لنلتقٍ في التجمّع الفاطمي في الأماكن التالية:

- جبل عامل الأولى:

دير قانون النهر: حسينية الشهداء

حاريص: مجمع الشهداء

- جبل عامل الثانية:

النبطية: حسينية الامام الحسين (ع)

الدوير: حسينية الدوير الجديدة.

- بيروت:

الرويس - مجمع سيد الشهداء (ع)

- البقاع:

بعلبك: حسينية مقام السيدة خولة (ع)

الهرمل: مجمع الإمام الباقر (ع)

الكرك: حسينية المحقق الكركي

البزالية: حسينية البزالية.

- جبل لبنان والشمال:

المعيصرة - مجمع الامام علي (ع)

الرويسات - مجمع الإمام الصادق (ع)

الزمان: يوم السبت 13 كانون الأول 2025 الساعة 1:30 ظهرًا

ننتظركنّ لتكنّ جزءًا من هذا المشهد الإيماني الكبير…

ولنجعل معًا يوم الزهراء يومًا للمرأة..وعهدًا لا ينقطع.

الكلمات المفتاحية