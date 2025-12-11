كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
التجمع الفاطمي
لبنان

لبنان

لنلتقِ في التجمّع الفاطمي في هذه الأماكن

2025-12-11 10:05
60

لنلتقٍ في التجمّع الفاطمي في الأماكن التالية:

- جبل عامل الأولى:

دير قانون النهر: حسينية الشهداء

حاريص: مجمع الشهداء

- جبل عامل الثانية:

النبطية: حسينية الامام الحسين (ع)

الدوير: حسينية الدوير الجديدة.

- بيروت:

الرويس - مجمع سيد الشهداء (ع)

- البقاع:

بعلبك: حسينية مقام السيدة خولة (ع)

الهرمل: مجمع الإمام الباقر (ع)

الكرك: حسينية المحقق الكركي

البزالية: حسينية البزالية.

- جبل لبنان والشمال:

المعيصرة - مجمع الامام علي (ع)

الرويسات - مجمع الإمام الصادق (ع)

الزمان: يوم السبت 13 كانون الأول 2025 الساعة 1:30 ظهرًا

ننتظركنّ لتكنّ جزءًا من هذا المشهد الإيماني الكبير…

ولنجعل معًا يوم الزهراء يومًا للمرأة..وعهدًا لا ينقطع.

السيدة فاطمة الزهراء إنا على العهد التجمع الفاطمي وحدة العمل النسائي في حزب الله فاطمة أمة
