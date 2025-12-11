كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
الأسرى اللبنانيون في سجون الاحتلال
فلسطين

فلسطين

اعتقالات ومداهمات خلال اقتحام الاحتلال مدن الضفة والقدس المحتلة

2025-12-11 12:33
47

تواصل قوات الاحتلال الصهيوني حملات الدهم والاقتحامات في مدن الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، فشنت صباح اليوم الخميس 11 كانون الأول/ديسمبر 2025، حملة دهم جديدة شملت عددًا من المحافظات أسفرت عن اعتقال العديد من الفلسطينيين.

ففي جنوب الضفة الغربية المحتلة، اقتحمت قوات الاحتلال معززة بعدد من الآليات المدرعة خربة قلقس في مدينة الخليل، حيث اعتقلت مواطنا ونجله من منزلهما.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت الخربة، واعتقلت المواطن أحمد عبد السلام سلهب ونجله أمجد، عقب مداهمة منزله وتفتيشه والعبث بمحتوياته.

وشمالًا، اعتقلت قوات الاحتلال، شابًا بعد محاصرة منزل في البلدة القديمة من مدينة نابلس، حيث اعتقل الاحتلال الشاب إبراهيم حبش، بعد تسلل قوة خاصة "إسرائيلية" إلى حي القيسارية داخل البلدة القديمة وحصارت المنزل الذي يتواجد فيه، أعقب ذلك اقتحام آليات الاحتلال للبلدة ومحيطها.

أما في القدس المحتلة، فقد اقتحمت شرطة الاحتلال، صباح اليوم حي الشيخ جراح وفرضت غرامات مالية على مركبات المواطنين.

وأفادت مصادر محلية، بأن شرطة الاحتلال نصبت حاجزًا عسكريًا في البلدة، وفرضت غرامات على عدد من المركبات الفلسطينية.

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال المتضامنين الأجانب أثناء تواجدهم في منطقة "الخلايل"، جنوبي قرية المغير، شمالي شرق مدينة رام الله.

وفي أريحا، اقتحمت قوات الاحتلال المدينة وأغلقتها عبر الحواجز العسكرية المحيطة بها، كما قام بسحب تسجيلات كاميرات المراقبة القريبة من الحاجز الجنوبي ومستوطنة "الفيرد" في المدينة، بحجة ملاحقة شاب ألقى قنبلة محلية الصنع (كوع) على الحاجز.
 

الكلمات المفتاحية
فلسطين المحتلة الضفة الغربية الأسرى والمعتقلون الجيش الاسرائيلي
