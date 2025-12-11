نددت الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشدة بإقدام القوات البحرية الأميركية في البحر الكاريبي على احتجاز ناقلة نفط بالقرب من الشواطئ الفنزويلية.

وقالت السفارة الإيرانية في العاصمة الفنزويلية كراكاس في بيان اليوم الخميس 11 كانون الأول/ديسمبر 2025: "إن الاجراء غير القانوني للإدارة الأميركية في احتجاز ناقلة نفط فنزويلية في البحر الكاريبي، من دون أي سبب وجيه وقانوني، يمثل خرقًا صارخًا للقوانين الدولية بما فيها مبدأ حرية البحار والملاحة البحرية".

وأكد السفارة في بيانها أن "القرصنة في البحر الكاريبي" هي أنسب عنوان لهذا العمل غير القانوني وغير المسوغ للولايات المتحدة الأميركية التي تسعى لتطبيق أهدافها من خلال اللجوء إلى الإجراءات غير الشرعية وانتهاك السيادة الوطنية والاعتداء على حقوق الآخرين، ونشرالفوضى.

وأعلنت السفارة الإيرانية عن التضامن مع فنزويلا حكومة وشعبًا في الدفاع عن سيادتها الوطنية وحقوقها غير القابلة للتصرف،

مؤكدة إدانتها لهذا الاجراء الذي يتعارض والمبادئ الاساسية للقانون الدولي.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن، أمس الأربعاء، الاستيلاء "على ناقلة نفط ضخمة جدًا قبالة سواحل فنزويلا"، زاعمًا أنّ ذلك كان "لسبب وجيه".

وذكرت مجموعة "فانجارد" البريطانية لإدارة المخاطر البحرية إن ناقلة النفط "سكيبر" يُعتقد أنها احتُجزت قبالة سواحل فنزويلا، فجر الأربعاء. وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على الناقلة لما وصفته واشنطن بتورطها في تجارة النفط الإيراني عندما كانت تُعرف باسم "أديسا".

