كشفت إذاعة الجيش "الإسرائيلي"، عبر المراسل العسكري دورون كدوش، عن خلل جديد في أمن المعلومات على شبكات التواصل التابعة للجيش، تمثّل بنشر مخططات ورسومات هندسية لقاعدة عسكرية حساسة تقع في وسط البلاد.

وبحسب التقرير، نشر حساب إنستغرام رسمي تابع لإحدى وحدات الجيش، يوم أمس، صورًا من مناورة أُجريت في القاعدة بحضور قادة كبار، حيث تدربوا على "سيناريوهات متطرفة مختلفة" بحسب وصفهم، لكن الصور التي نُشرت علنًا أظهرت بوضوح، وبدرجة وضوح عالية نسبيًا، جميع المخططات الهندسية للقاعدة على طاولات القادة.

وتضمّنت الصور معلومات حساسة حول طريقة بناء القاعدة، ومداخلها، وهيكلها الداخلي، وكل ذلك كان مكشوفًا أمام آلاف المتابعين لحساب الجيش على إنستغرام.

وبعد التواصل مع المتحدث باسم الجيش "الإسرائيلي"، أُزيلت الصور الحساسة من الحساب بعد عدة ساعات من نشرها.

وقال المتحدث باسم الجيش: "جرى فحص ومعالجة الحادث فورًا من قبل الجهات ذات الصلة، وأُزيلت الصور من الشبكة"، وأُحيل الحادث أيضًا إلى قسم أمن المعلومات في الجيش لفحصه.

