تنطلق مساء اليوم الخميس 11 كانون الأول/ديسمبر 2025، أولى جولات دور ربع النهائي من كأس العرب 2025 في قطر، بمواجهتين مرتقبتين تجمعان بين منتخبات قوية، في إطار سعي المنتخبات لحجز بطاقة التأهل نحو المربع الذهبي.

بعد جولة مجموعات مثيرة، تأهل أفضل 8 منتخبات إلى الأدوار الإقصائية، ما يمنح مباريات اليوم طابع "الحسم"، حيث تترقب الجماهير العربية أداءً قويًا من الفرق المفضلة، وسط أجواء تنافسية عالية وحماس كبير داخل الملاعب وخارجها.

المغرب × سورية

يتصدر منتخب المغرب قائمة المرشحين للدخول في سباق اللقب بعد تصدره للمجموعة الثانية، بينما يدخل منتخب سورية المباراة من موقع "المفاجئ" الباحث عن التألق في الأدوار الإقصائية.

الوقت: 17:30 بتوقيت السعودية (14:30 توقيت غرينتش)

الملعب: استاد خليفة الدولي في العاصمة الدوحة.

وتصدر المنتخب المغربي جدول ترتيب المجموعة الثانية بـ 7 نقاط من فوزين على السعودية 1-0 وجزر القمر 3-1 وتعادل وحيد أمام سلطنة عمان 0-0.

بينما تأهل المنتخب السوري وصيف المجموعة الأولى بفارق الأهداف عن المنتخب الفلسطيني برصيد 5 نقاط، بعد تحقيق فوز على تونس 1-0 وتعادلين أمام قطر 1-1 وفلسطين 0-0.

والفائز من مباراة المنتخبين المغربي والسوري، سيلتقي مع الفائز من مباراة الجزائر مع الإمارات التي ستجري غدًا الجمعة.

فلسطين × السعودية

وتنتظر السعودية اختبارًا صعبًا أمام منتخب فلسطين الذي دخل الأدوار الإقصائية بمعنويات مرتفعة بعد تأهل قوي، وسط طموح "الصقور الخضر" لاستعادة مظهرهم القوي والمنافسة على اللقب.

الوقت: 20:30 بتوقيت السعودية (17:30 توقيت غرينتش)

الملعب: استاد لوسيل — نفس الملعب الذي استضاف نهائيات كأس العالم 2022.

وتأهل المنتخب السعودي لهذا الدور بعدما حل وصيفًا في المجموعة الثانية بست نقاط، حيث فاز على عمان 2-1 وعلى جزر القمر 3–1 وضمن التأهل، قبل أن يلعب مباراته الأخيرة بالبدلاء ويخسر أمام المغرب 0–1.

في حين تأهل المنتخب الفلسطيني بعد تربعه على صدارة المجموعة الأولى بفارق الأهداف عن المنتخب السوري، إذ فاز على قطر 1-0 وعلى تونس 3-2، ثم تعادل سلبيا مع سوريا في مباراته الأخيرة .

وسيلتقي الفائز من مباراة السعودية وفلسطين مع الفائز من مباراة الأردن والعراق.

