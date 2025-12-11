طالبت حركة حماس الدول العربية والإسلامية وكافة الدول والشعوب حول العالم بضرورة تكثيف الحراك والتضامن مع الشعب الفلسطيني، في مواجهة الظروف المأساوية التي يعيشها في غزّة، جراء منع سلطات الاحتلال المتعمد لإدخال مواد الإيواء، مع دخول فصل الشتاء وعجز خيام النازحين عن الصمود أمام البرد والعواصف.

وقالت الحركة في بيان اليوم الخميس 11 كانون الأول/ديسمبر 2025: "في ظلّ مماطلة الاحتلال الصهيوني المجرم وتنصّله من التزاماته ضمن اتفاق وقف إطلاق النار، وخصوصًا ما يتعلق بالبروتوكول الإنساني وتعطيل إدخال مواد الإيواء الأساسية؛ تتفاقم المعاناة الإنسانية لشعبنا الفلسطيني في قطاع غزّة مع دخول فصل الشتاء واشتداد المنخفضات الجوية والعواصف التي تضرب مراكز الإيواء والخيام المهترئة".

أضاف البيان: "أمام هذا الواقع الإنساني الكارثي، فإننا في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) نؤكد على أن العدوّ المجرم يتحمل كامل المسؤولية عن الظروف المأساوية التي يعيشها شعبنا في غزّة، نتيجة منعه إدخال مواد الإيواء، وتعمده مفاقمة معاناة مئات آلاف النازحين مع دخول فصل الشتاء وعجز الخيام عن الصمود أمام البرد والعواصف.

ودعت حماس "الوسطاء والدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار، إلى التحرك العاجل والضغط المباشر على حكومة الاحتلال لإدخال جميع مواد الإيواء اللازمة دون قيود، وفتح معبر رفح في كلا الاتّجاهين، وفقًا لما نصّ عليه الاتفاق، وبما يضمن الكرامة الإنسانية للمتضررين".

وطالبت الحركة، الدول العربية والإسلامية وكافة الدول والشعوب حول العالم بـ"ضرورة تكثيف الحراك والتضامن مع شعبنا، والضغط على الاحتلال لوقف انتهاكاته المتواصلة، وإلزامه بموجبات البروتوكول الإنساني، لتمكين شعبنا من التعافي والبدء في إعادة إعمار ما دمره الاحتلال".



