أكد الجيش الإيراني، أن استراتيجية الجمهورية الإسلامية في إيران العسكرية هي "الدفاع"، مؤكدًا أن طهران لن تكون البادئة بشن أي هجوم.

وقال العمید نعمتی نائب قائد القوات البریة في الجيش الإيراني في تصريحات له اليوم، إن "استراتيجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي "الدفاع" أي أننا لن نكون البادئين بشن أي هجوم".

وقال نائب قائد القوات البرية في الجيش الإيراني، العميد نوذر نعمتي، في تصريحات للصحفيين، على هامش المؤتمر الوطني الثاني للتقنيات الناشئة في الشؤون الدفاعية، اليوم الخميس 11 كانون الأول/ديسمبر 2025: "في الاستراتيجية الأخلاقية لإيران، لا ينبغي تعريض حياة أي مدني أو أي شخص ليس له صلة مباشرة بساحة المعركة للخطر".

أضاف: "قد نتمكن من هزيمة العدو مع خسائر غير متوقعة في بعض العمليات، لكن قيمنا الدينية والأخلاقية لا تسمح لنا بتحقيق هذا النجاح بقتل المدنيين".

وشدد العميد نعمتی على أن "أخلاقنا المهنية لا تسمح لنا بصنع أسلحة دمار شامل وتدمير المنشآت المدنية على الرغم من التقنيات الناشئة والمتطورة".

وقال: "تلعب التقنيات الحديثة دورًا محوريًا في مكونات القوة، وستلعب دورًا لا غنى عنه في حروب المستقبل.. إن استخدام التقنيات الحديثة في المجالين الدفاعي والعملياتي ليس بالأمر الجديد، ولكن في هذا المؤتمر، بالإضافة إلى التقنيات الحديثة، ينصبّ التركيز على الاحتياجات الراهنة للجيش الإيراني، والقوات البرية، وبالطبع، الذكاء الاصطناعي".

وتابع: "نحن في القوات البرية للجيش نخطط لتصميم معدات وأسلحة بأربعة مكونات رئيسية، تشمل الدقة المتناهية، والربط الشبكي، والاستخبارات، والقدرة بعيدة المدى. وانطلاقًا من هذا النهج، الذي بدأناه قبل بضع سنوات، نسعى إلى تحقيق أهدافنا في مجال التقنيات الناشئة". ويمكن للعديد من هذه التقنيات أن تساعدنا في امتلاك قوة برية أكثر حداثة وكفاءة".

في جزء آخر من كلمته، أشار العميد نعمتي إلى أهمية دقة المعدات ودورها في قوة ردع إيران الإسلامية، مؤكدً أننا "نولي اهتمامًا خاصًا لدقة معداتنا وكفاءتها المتناهية.. هدفنا هو خلق الردع؛ لأننا لا نتجهز للحرب، بل لمنعها وردعها. نُعدّ أنفسنا ونتدرب حتى نتمكن، عند الضرورة، من الدفاع عن قيمنا الأخلاقية والدينية. استراتيجيتنا في الجمهورية الإسلامية الإيرانية دفاعية، أي أننا لن نبادر أبدًا بالهجوم".

وشدد العميد نعمتي على أن إيران "لا تسعى بأي حال من الأحوال إلى امتلاك أسلحة دمار شامل، كما أننا لا نسعى إلى تدمير المنشآت المدنية. هذه جزء من أخلاقياتنا المهنية التي نلتزم بها أيضًا في التقنيات الناشئة والحديثة. نسعى إلى تطوير تقنيات تُعزز أهداف إيران الإسلامية بما يتماشى مع قيمنا".

واختتم العميد نعمتي حديثه بالقول: "إننا في منطقة لا تتمتع فيها بعض الدول بمستوى عالٍ من الأمن.. الأمن في بلدنا الحبيب يدل على أن المعدات التي تمتلكها القوات المسلحة والنهج الذي تتبعه قد حققا الردع اللازم".

