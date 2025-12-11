كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

التجمع الفاطمي
المقال التالي الشيخ الخطيب: لبناء دولة وطنية موحدة وحماية لبنان بعيدًا من الطائفية

رياضة

الولايات المتحدة والفيفا تتجاهلان طلبات الاتحادين الإيراني والمصري لكرة القدم
رياضة

الولايات المتحدة والفيفا تتجاهلان طلبات الاتحادين الإيراني والمصري لكرة القدم

2025-12-11 14:53
97

لم يغيّر منظمو كأس العالم 2026 لكرة القدم، قرارهم، على الرغم من طلبات الاتحادين الإيراني والمصري لكرة القدم بعدم إثارة قضايا تتعلق بـ "ميول جنسية محدّدة" خلال مباراتهما.

وسيلتقي منتخبا إيران ومصر لكرة القدم في الأسبوع الثالث من دور المجموعات لكأس العالم 2026، على ملعب رومان فيلد في سياتل. ويعتزم منظمو البطولة، بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة القدم – "فيفا"، تكريم الأشخاص ذوي الميول الجنسية المختلفة خلال المباراة، وهو ما أثار رد فعل رسمي من اتحادي كرة القدم في البلدين. 

وطالب مهدي تاج، رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم، مع نظيره المصري، الـ"فيفا" بعدم إقامة مثل هذا الحفل في المباراة، وهو ما عارضه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وأفادت قناة RT الإعلامية: أن منظمي كأس العالم 2026 لم يغيروا قرارهم بشأن كيفية إقامة المباراة بين المنتخبين، رغم طلب الاتحادين الإيراني والمصري عدم إثارة قضايا تتعلق بالميول الجنسية المختلفة.
 

الكلمات المفتاحية
الجمهورية الاسلامية في إيران مصر كرة القدم الشذوذ كأس العالم 2026
إقرأ المزيد
المزيد
الولايات المتحدة والفيفا تتجاهلان طلبات الاتحادين الإيراني والمصري لكرة القدم
الولايات المتحدة والفيفا تتجاهلان طلبات الاتحادين الإيراني والمصري لكرة القدم
رياضة منذ 3 ساعات
ربع نهائي كأس العرب اليوم.. مواجهتان ناريتان سورية أمام المغرب وفلسطين أمام السعودية
ربع نهائي كأس العرب اليوم.. مواجهتان ناريتان سورية أمام المغرب وفلسطين أمام السعودية
رياضة منذ 5 ساعات
كأس العرب: الجزائر والعراق إلى ربع نهائي البطولة
كأس العرب: الجزائر والعراق إلى ربع نهائي البطولة
رياضة منذ يوم
ميسي يتوّج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الأميركي
ميسي يتوّج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الأميركي
رياضة منذ يوم
مقالات مرتبطة
إسلامي: يجب أن نصنع التكنولوجيا لا أن نشتريها فحسب
إسلامي: يجب أن نصنع التكنولوجيا لا أن نشتريها فحسب
إيران منذ ساعتين
الولايات المتحدة والفيفا تتجاهلان طلبات الاتحادين الإيراني والمصري لكرة القدم
الولايات المتحدة والفيفا تتجاهلان طلبات الاتحادين الإيراني والمصري لكرة القدم
رياضة منذ 3 ساعات
الإمام الخامنئي يدعو للاستعداد للدفاع والهجوم ضدّ دعاية العدوّ وأنشطته الإعلامية
الإمام الخامنئي يدعو للاستعداد للدفاع والهجوم ضدّ دعاية العدوّ وأنشطته الإعلامية
إيران منذ 3 ساعات
الجيش الإيراني: استراتجيتنا هي الدفاع ولن نكون البادئين بشن أي هجوم
الجيش الإيراني: استراتجيتنا هي الدفاع ولن نكون البادئين بشن أي هجوم
إيران منذ 4 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة