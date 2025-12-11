كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
الأسرى اللبنانيون في سجون الاحتلال
لبنان

الشيخ الخطيب: لبناء دولة وطنية موحدة وحماية لبنان بعيدًا من الطائفية
لبنان

الشيخ الخطيب: لبناء دولة وطنية موحدة وحماية لبنان بعيدًا من الطائفية

2025-12-11 15:00
85

دعا نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى سماحة الشيخ علي الخطيب إلى "بناء دولة وطنية موحدة بعيدًا من الثنائيات الطائفية.. دولة تحمي لبنان وشعبه". مقترحًا الدعوة إلى لقاء وطني موسع يدرس "السبل الآيلة إلى حماية لبنان". 

وقال خلال لقائه الوزير السابق جوزف الهاشم والعلامة السيد صادق الموسوي ظهر اليوم الخميس 11 كانون الأول/ديسمبر 2025 في مقر المجلس في الحازمية: "إننا لا نؤمن في الاجتماع السياسي بدولة طائفية، لا في لبنان ولا في العالم العربي والإسلامي. وهذه هي عقيدتنا، وأئمتنا وعلماؤنا اتبعوا هذا النهج طوال التاريخ. فالطائفية عصبية عنصرية تخريبية".

أضاف الشيخ الخطيب: "إن المسيحي في هذا البلد يعنيني تمامًا كما يعنيني الشيعي. والمجلس الشيعي معني بالمسيحيين كما هو معني بالمسلمين والشيعة".

واستقبل الشيخ الخطيب؛ مؤلف موسوعة "وطن الفتن والمحن: لبنان بين ألم الماضي وأمل الغد" الدكتور حسن محمود قبيسي وفؤاد حسن، والدكتور فواز الحسامي. 

وقدم قبيسي للشيخ الخطيب نسخة من موسوعته التي اشترك في كتابتها نخبة كبيرة من الشخصيات المهنية. 

وأثنى الخطيب على "كل جهد ثقافي يسهم في ترسيخ العيش المشترك بين اللبنانيين ويعزز صورة لبنان كوطن نهائي يحتضن جميع بنيه في بوتقة الوحدة الوطنية التي نحتاجها أكثر من أي وقت في مواجهة العدوان والاحتلال "الإسرائيلي" الذي يستهدف لبنان في وجوده واستقراره".

لبنان الشيخ علي الخطيب المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى
