أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري، أن الجيش اللبناني نفذ 90 في المئة من بنود اتفاق وقف إطلاق في منطقة جنوب الليطاني وسوف ينجز بشكل تام ما تبقى مع انتهاء العام الحالي، معربًا عن أسفه لأن أحدًا لا يسأل ولم يسأل أين؟ ومتى؟ وكيف نفذت أو التزمت "إسرائيل" ببند واحد من الاتفاق.

وفي خلال استقباله مجلس نقابة الصحافة اللبنانية برئاسة النقيب عوني الكعكي الخميس 11 كانون الأول/ديسمبر 2025، قال الرئيس بري: "إن القانون الانتخابي الحالي نافذ والانتخابات لن تجري إلا وفقًا للقانون النافذ".

وشدّد على أن الانتخابات ستجرى في موعدها، وقال بري: "إلغاء ما في" و"تأجيل ما في" وكلّ الناس تريد الانتخابات، وما زلنا منفتحين على أي صيغة تفضي إلى توافق حول المسائل العالقة التي هي موضع خلاف بين القوى السياسية خاصة في موضوع المغتربين، فلا أحد يريد إقصاء المغتربين".

أضاف الرئيس بري: "قبل أن نبحث بأي تعديل أريد أن أذكر أنني ومنذ أكثر من ثماني سنوات طالبت، وطالبت كتلة التنمية بتطبيق اتفاق الطائف في الشق المتعلّق بقانون الانتخابات وإنشاء مجلس للشيوخ، علمًا أن هذا الأمر يأخذ من صلاحيات مجلس النواب ورئيسه، ورغم ذلك، قلت وأقول الآن؛ أنا موافق، تعالوا لنطبق اتفاق الطائف في شقه المتصل بقانون انتخاب وإنشاء مجلس للشيوخ، لكن هل هم موافقون؟".

وسُئل عن التهديدات التي يطلقها بعض الدبلوماسيين، وخاصة ما صدر أكثر من مرة عن الموفد الأميركي توم براك لجهة ضم لبنان إلى سورية؟ فأجاب: "ما حدا يهدّد اللبنانيين، لا يعقل أن يتم التخاطب مع اللبنانيين بهذه اللغة على الإطلاق، خاصة من الدبلوماسيين ولا سيما من شخصية كشخصية السفير توم براك، وما قاله عن ضم لبنان إلى سورية "غلطة كبيرة" غير مقبولة على الإطلاق".

وأضاف الرئيس بري: "مجددًا أقول، أن لا بديل ولا مناص للبنانيين لمواجهة المخاطر والتداعيات والتهديدات من أي جهة إلا وحدتهم، وبوحدتنا نستطيع أن نحرر الأرض".

وعن اتفاق وقف إطلاق النار والمفاوضات، أجاب بري سائلًا: "أليست "الميكانيزم" إطارًا تفاوضيًّا؟ هناك مسلمات نفاوض عليها عبر هذه اللجنة هي: الانسحاب "الإسرائيلي"، انتشار الجيش اللبناني، وحصر السلاح في منطقة جنوب الليطاني بيد الجيش اللبناني، وهذه اللجنة هي برعاية أميركية، فرنسية وأممية، وقلت أكثر من مرة أنْ لا مانع من الاستعانة بأي شخص مدني أو تقني إذا لزم الأمر ذلك، بشرط تنفيذ الاتفاق".

وتابع بري: "لبنان ومنذ تشرين الثاني عام 2024 نفذ كلّ ما هو مطلوب منه والجيش اللبناني انتشر بأكثر من 9300 ضابط وجندي بمؤازرة اليونيفيل التي أكدت في آخر تقاريرها على ما نقوله لجهة التزام لبنان بكلّ ما هو مطلوب منه، في حين أن "إسرائيل" خرقت هذا الاتفاق بنحو 11000 خرق".

وكشف الرئيس بري عن أن "الجيش اللبناني نفذ 90 في المئة من بنود اتفاق وقف إطلاق في منطقة جنوب الليطاني وسوف ينجز بشكل تام ما تبقى مع انتهاء العام الحالي". وقال: "هذا ما أكدته "اليونيفيل" و"الميكانيزم" وقائد الجيش العماد رودولف هيكل".

وتابع الرئيس بري: "لكن المؤسف أن أحدًا لا يسأل ولم يسأل أين؟ ومتى؟ وكيف نفذت أو التزمت "إسرائيل" ببند واحد من اتفاق وقف إطلاق النار؟ بل هي زادت من مساحة احتلالها للأراضي اللبنانية".

وجدّد الرئيس بري الإشادة بـ"المفاعيل الإيجابية لزيارة قداسة البابا لاوون الرابع عشر للبنان"، داعيًا اللبنانيين إلى "استثمارها وطنيًا وروحيًا وشعبيًا، من خلال المناخات التي تجسدت في مراسم الاستقبال وخلال الزيارة وفي مراسم الوداع"، كاشفًا عن أن "قداسته قد وعد بزيارة الجنوب اللبناني في أي زيارة مقبلة للبنان".

وحول علاقته مع السعودية، أجاب الرئيس بري: "علاقتي الشخصية جيدة جدًا وعلاقة المملكة مع لبنان جيدة" أيضًا.

وحول ودائع اللبنانيين في المصارف، أعاد الرئيس بري التأكيد على "أن الودائع هي حقوق مقدسة ولا يجوز التفريط أو القبول أو التنازل عن هذا الحق".

على صعيد آخر، استقبل الرئيس بري، سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى لبنان ميشال عيسى، حيث تناول اللقاء تطوّرات الأوضاع العامة وآخر المستجدات، إضافة إلى العلاقات الثنائية بين البلدين.

واستقبل بري، رئيس الحزب "الديموقراطي اللبناني" طلال أرسلان، في حضور الوزير السابق صالح الغريب، وتم البحث في تطوّرات الأوضاع العامة في لبنان والمستجدات السياسية.

وبعد اللقاء تحدث أرسلان: "لا بد في هذه الظروف العصيبة التي يمر فيها لبنان والمنطقة من أن نزور دولة الرئيس نبيه بري، للدور الكبير الذي يقوم به في أحلك الظروف بتدوير الزوايا لحفظ أمن وسلامة ووحدة اللبنانيين في ظل اعتداءات "إسرائيل" اليومية على لبنان منذ أن أقرّ اتفاق وقف العمليات العسكرية وإطلاق النار من سنة وشهر".

وأضاف أرسلان: "موقع الرئيس بري في كلّ الظروف الأساسية والتي تخص لبنان يكون له الدور الكبير والمميز في تحديد البوصلة التي تحمي قدر الإمكان ما تبقى من تماسك ووحدة اللبنانيين والدولة بالتنسيق طبعًا مع فخامة رئيس الجمهورية الذي أيضًا يحاول بالتلاحم مع الرئيس بري حماية هذا البلد في ظل هذه الأجواء التي نعيشها".

وحول قانون الانتخابات واحتمال التأجيل، أجاب أرسلان: "القانون أول شيء "مش" مسألة موقف الرئيس برّي وموقفنا وموقف فلان.. هناك قانون انتخاب نافذ، هذا القانون الانتخابي إذا كنا نريد انتخابات وصادقين بإجرائها في موعدها، فليطبق القانون النافذ".

