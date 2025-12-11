قال رئيس مؤسسة الطاقة الذرية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية؛ محمد إسلامي أن التكنولوجيا تتغير بسرعة، ولا يمكن أن نكتفي فقط بشرائها بل يجب أن ننتجها ونصنعها لتلبية احتياجات المجتمع وبوصفها قاعدة للتقدم والتطور.

وأضاف إسلامي في كلمة ألقاها في المؤتمر الثاني لبلازما الطب في إيران، اليوم الخميس 11 كانون الأول/ديسمبر 2025: "إن المهم بالنسبة لنا أن تكون دورة الابداع والحداثة مستقرة، وأن يتم في هذه الدورة التنفيذية تحويل العلم والخبرة إلى تكنولوجيا بصورة مستدامة وبلا توقف؛ لأن التقدم لن يحصل دونها".

وقال إسلامي في تصريحات للصحافيين على هامش المؤتمر: "إن البلازما تعدّ واحدة من التكنولوجيات الجديدة والتي تطوّرت لدى مؤسسة الطاقة الذرية الإيرانية وذلك بجهود شركة تطوير البلازما الناشئة".

وأوضح أن "هذه الشركة استطاعت طيلة ثلاثة سنوات من تأسيسها من تقديم رسائل واضحة للطاقات الوطنية في قطاعات الصحة والزراعة والمواد الغذائية والبيئة والصناعة بأن هذه التكنولوجيا قادرة على إيجاد حلول جديدة لتجاوز القضايا والمشاكل المعقّدة الحالية".

ويقام المؤتمر الثاني للبلازما الطبية في إيران حول محاور بما فيها الدراسة قبل السريرية في البلازما الطبية والاستخدامات السريرية للتكنولوجيات الحديثة والمواد الحيوية وهندسة النسيج ومحاكاة وتصميم الأجهزة والبيئات البلازمية الفعالة والتطهير والقضاء على الجرائم وكذلك الحصانة والمواصفات القياسية.

وقد جرى في اليوم الأول من المؤتمر عرض أحدث منظومات العلاج بالبلازما في مجال التطبيقات الطبية.

