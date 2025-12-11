كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

التجمع الفاطمي
المقال التالي كلمة للشيخ قاسم السبت خلال التجمع الفاطمي في مجمع سيد الشهداء (ع) 

إيران

إسلامي: يجب أن نصنع التكنولوجيا لا أن نشتريها فحسب
إيران

إسلامي: يجب أن نصنع التكنولوجيا لا أن نشتريها فحسب

2025-12-11 16:01
82

قال رئيس مؤسسة الطاقة الذرية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية؛ محمد إسلامي أن التكنولوجيا تتغير بسرعة، ولا يمكن أن نكتفي فقط بشرائها بل يجب أن ننتجها ونصنعها لتلبية احتياجات المجتمع وبوصفها قاعدة للتقدم والتطور.

وأضاف إسلامي في كلمة ألقاها في المؤتمر الثاني لبلازما الطب في إيران، اليوم الخميس 11 كانون الأول/ديسمبر 2025: "إن المهم بالنسبة لنا أن تكون دورة الابداع والحداثة مستقرة، وأن يتم في هذه الدورة التنفيذية تحويل العلم والخبرة إلى تكنولوجيا بصورة مستدامة وبلا توقف؛ لأن التقدم لن يحصل دونها".

وقال إسلامي في تصريحات للصحافيين على هامش المؤتمر: "إن البلازما تعدّ واحدة من التكنولوجيات الجديدة والتي تطوّرت لدى مؤسسة الطاقة الذرية الإيرانية وذلك بجهود شركة تطوير البلازما الناشئة".

وأوضح أن "هذه الشركة استطاعت طيلة ثلاثة سنوات من تأسيسها من تقديم رسائل واضحة للطاقات الوطنية في قطاعات الصحة والزراعة والمواد الغذائية والبيئة والصناعة بأن هذه التكنولوجيا قادرة على إيجاد حلول جديدة لتجاوز القضايا والمشاكل المعقّدة الحالية".

ويقام المؤتمر الثاني للبلازما الطبية في إيران حول محاور بما فيها الدراسة قبل السريرية في البلازما الطبية والاستخدامات السريرية للتكنولوجيات الحديثة والمواد الحيوية وهندسة النسيج ومحاكاة وتصميم الأجهزة والبيئات البلازمية الفعالة والتطهير والقضاء على الجرائم وكذلك الحصانة والمواصفات القياسية.

وقد جرى في اليوم الأول من المؤتمر عرض أحدث منظومات العلاج بالبلازما في مجال التطبيقات الطبية.

الكلمات المفتاحية
الجمهورية الاسلامية في إيران تكنولوجيا الطاقة النووية
إقرأ المزيد
المزيد
إسلامي: يجب أن نصنع التكنولوجيا لا أن نشتريها فحسب
إسلامي: يجب أن نصنع التكنولوجيا لا أن نشتريها فحسب
إيران منذ ساعتين
الإمام الخامنئي يدعو للاستعداد للدفاع والهجوم ضدّ دعاية العدوّ وأنشطته الإعلامية
الإمام الخامنئي يدعو للاستعداد للدفاع والهجوم ضدّ دعاية العدوّ وأنشطته الإعلامية
إيران منذ 4 ساعات
الجيش الإيراني: استراتجيتنا هي الدفاع ولن نكون البادئين بشن أي هجوم
الجيش الإيراني: استراتجيتنا هي الدفاع ولن نكون البادئين بشن أي هجوم
إيران منذ 4 ساعات
إيران تندد باحتجاز القوات الأميركية ناقلة نفط فب البحر الكاريبي
إيران تندد باحتجاز القوات الأميركية ناقلة نفط فب البحر الكاريبي
إيران منذ 5 ساعات
مقالات مرتبطة
إسلامي: يجب أن نصنع التكنولوجيا لا أن نشتريها فحسب
إسلامي: يجب أن نصنع التكنولوجيا لا أن نشتريها فحسب
إيران منذ ساعتين
الولايات المتحدة والفيفا تتجاهلان طلبات الاتحادين الإيراني والمصري لكرة القدم
الولايات المتحدة والفيفا تتجاهلان طلبات الاتحادين الإيراني والمصري لكرة القدم
رياضة منذ 3 ساعات
الإمام الخامنئي يدعو للاستعداد للدفاع والهجوم ضدّ دعاية العدوّ وأنشطته الإعلامية
الإمام الخامنئي يدعو للاستعداد للدفاع والهجوم ضدّ دعاية العدوّ وأنشطته الإعلامية
إيران منذ 4 ساعات
الجيش الإيراني: استراتجيتنا هي الدفاع ولن نكون البادئين بشن أي هجوم
الجيش الإيراني: استراتجيتنا هي الدفاع ولن نكون البادئين بشن أي هجوم
إيران منذ 4 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة