روسيا تعلن السيطرة على سيفيرسك وتقترب من كراماتورسك وسلوفيانسك شرق أوكرانيا
2025-12-11 22:26
أعلنت روسيا، الخميس 11 كانون الأول/ديسمبر 2025، السيطرة على مدينة سيفيرسك في شرق أوكرانيا، أحد آخر الجيوب في هذه الجبهة.

وقال رئيس أركان الجيش الروسي؛ فاليري غيراسيموف للرئيس فلاديمير بوتين، في كلمة متلفزة: "حرَّرنا مدينة سيفيرسك"، فيما وجّه بوتين، من جهته، "الشكر إلى الجنود".

ولاحظ بوتين "تقدُّمًا جيدًا على جميع الجبهات للجيش الروسي"، مشيرًا إلى أنّ "تحرير الأراضي يسير تدريجًا وبثبات".

وتقع سيفيرسك على بُعد 30 كم شرق كراماتورسك وسلوفيانسك، وهما آخر مدينتَيْن رئيستين لا تزالان تحت السيطرة الأوكرانية في دونباس.

وتخوض القوات الروسية، حاليًا، معارك للسيطرة على مدينة ميرنوغراد القريبة من بوكروفسك، ومنطقة كوستيانتينيفكا، وموقع هوليايبولي الإستراتيجي جنوبًا.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2025، حقّق الجيش الروسي أكبر تَقدُّم له على الجبهة في أوكرانيا منذ عام، بحسب تحليل أجرته وكالة "فرانس برس" للأنباء لبيانات صادرة عن "معهد دراسة الحرب" في واشنطن.

وجاءت السيطرة الروسية على سيفيرسك والتقدّم نحو كراماتورسك وسلوفيانسك في ظل مفاوضات تجريها أوكرانيا وروسيا بشكل منفصل مع الولايات المتحدة بشأن خطة الرئيس الأميركي ترامب لإنهاء الحرب، والتي طرحها قبل أكثر من ثلاثة أسابيع.
 

