لأن الأم ليست فقط من تجمع أبناءها حولها، بل من تجمع القلوب على المحبة، والعقول على الهداية، والأنفس على الطهر.

والسيدة فاطمة (ع) أمٌّ لمن أدرك مقامها، ولمن استظل برحمتها، تقول مسؤولة الهيئات النسائية في القطاع الغربي الحاجة فاديا الحاج دياب، ففاطمة (ع) هي أمنا جميعًا، داعية النساء للمشاركة في التجمع الفاطمي، تحت عباءة السيدة فاطمة (ع).



