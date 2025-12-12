المقال التالي آخر مشاريع نتنياهو.. زيارة مصر وتوقيع اتفاق الغاز
لبنان
مسؤولة الهيئات النسائية في القطاع الغربي لـ "العهد": فاطمة (ع) أمّنا جميعًا
لأن الأم ليست فقط من تجمع أبناءها حولها، بل من تجمع القلوب على المحبة، والعقول على الهداية، والأنفس على الطهر.
والسيدة فاطمة (ع) أمٌّ لمن أدرك مقامها، ولمن استظل برحمتها، تقول مسؤولة الهيئات النسائية في القطاع الغربي الحاجة فاديا الحاج دياب، ففاطمة (ع) هي أمنا جميعًا، داعية النساء للمشاركة في التجمع الفاطمي، تحت عباءة السيدة فاطمة (ع).