ذكر موقع "زمان إسرائيل" أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يخطّط للسفر إلى القاهرة للتوقيع هناك على اتفاق المليارات لتوريد الغاز لمصر".

بحسب الموقع، يعمل مسؤولون صهاينة اليوم على ترتيبات الرحلة مع دبلوماسيين أمريكيين بارزين.

كذلك ينوي نتنياهو الاجتماع بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ومنح الزيارة طابعًا تاريخيًا. ويأمل أيضًا في تسجيل إنجاز سياسي وإعلامي كبير قبيل انتخابات الكنيست، وتحويل جدول الأعمال بعيدًا عن القضايا الإشكالية في الكيان مثل قانون الإعفاء من التجنيد أو طلب العفو عن ملفّه القضائي.

مصدر دبلوماسي رفيع في الولايات المتحدة مطّلع على الزيارة أكد لـ"زمان إسرائيل" التفاصيل.

ووفق الموقع، يرغب الأمريكيون في عقد قمة ثلاثية في فلوريدا تجمع الرئيس دونالد ترامب والرئيس المصري ونتنياهو خلال زيارته نهاية الشهر.

وعلم "زمان إسرائيل" أن سفير "إسرائيل" في الولايات المتحدة يحيئيل لايتر، هو المسؤول عن تنسيق اللقاء المرتقب في القاهرة.

ويقول الموقع إن لايتر يتولى حاليًا مهمة تنسيق علاقة نتنياهو مع واشنطن ومع دول عربية مثل سورية ولبنان، منذ استقالة الوزير رون ديرمر.

ويُشير الموقع الى أن نتنياهو زار مصر مرتين في الماضي خلال حكم الرئيس حسني مبارك، وكانت زيارته الرسمية الأخيرة قبل 15 عامًا في كانون الثاني/يناير 2011، أما الزيارات الأخرى فكانت سرية. لكن العلاقات بين "إسرائيل" ومصر توتّرت منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023. فمنذ عامين لا توجد علاقات دبلوماسية فعلية بين الجانبيْن، بل فقط تعاون أمني بين الاستخبارات المصرية و"الإسرائيلية"، خصوصًا في موضوع الأسرى.

كما سُجّلت خلافات بين "إسرائيل" ومصر تتعلق بمعبر رفح، واستقبال لاجئين من غزة، أو مشاركة مصر في قوة الاستقرار الدولية المخطط نشرها في القطاع. وفي الأشهر الأخيرة أضيفت إلى ذلك عمليات تهريب السلاح من مصر عبر المحلّقات وبطرق أخرى. قضية اتفاق الغاز مع المصريين معقّدة أيضًا. يتعلق الأمر باتفاق طويل الأمد وضخم، تبلغ قيمته 35 مليار دولار. إلا أن وزير الطاقة "الاسرائيلي" إيلي كوهين يخشى أن يؤدي الاتفاق إلى استنزاف حقول الغاز الطبيعي لصالح السوق المصري، وأن يضر بأمن الطاقة المحلي، ولذلك فهو يعرقل الصفقة، على ما جاء في الموقع.

وقال كوهين لـ"زْمان إسرائيل" مؤخرًا: "لن أسمح لنتنياهو بالتوقيع على الاتفاق قبل أن تُحسم كل التفاصيل، بما في ذلك الخلافات الأمنية التي لدينا مع المصريين".

ويخلص الموقع الى أن لنتنياهو مصالحه الخاصة، ورغبة كبيرة في إثبات أنه يحسّن ويوسّع اتفاقيات "السلام" بعد الحرب. كما سيوضح نتنياهو أن اتفاق الغاز يثبت رؤيته القديمة، بأن الغاز لا ينبغي أن يبقى مدفونًا في الأرض، وأنه سيضمن لـ"إسرائيل" دخلًا كبيرًا لسنوات طويلة.

