من نور السيدة فاطمة (ع) نتعلم أن التضحية هي لغة المحبين وعهد الصادقين وطريق من يضع رضا الله فوق كل معيار. لقد كانت الزهراء (ع) قدوة في بذل النفس والروح، فصارت مدرسة للأجيال في معنى الصبر والولاء والإخلاص والوقوف بوجه الباطل مهما اشتدّت المحن.

من هنا، تشدّد المسؤولة الثقافية والإعلامية في القطاع الغربي بتول الديراني الحاج حسن على أنّ التجمع الفاطمي سيكون رسالة للعالم أجمع أنّ عهدنا مع السيدة الزهراء (ع) لا يتغيّر، فمنها تعلّمنا معنى الثبات والصمود.



