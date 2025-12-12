كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
المسؤولة الثقافية في القطاع الغربي لـ "العهد": عهدنا مع الزهراء (ع) لا يتغير

2025-12-12 10:39
31

من نور السيدة فاطمة (ع) نتعلم أن التضحية هي لغة المحبين وعهد الصادقين وطريق من يضع رضا الله فوق كل معيار. لقد كانت الزهراء (ع) قدوة في بذل النفس والروح، فصارت مدرسة للأجيال في معنى الصبر والولاء والإخلاص والوقوف بوجه الباطل مهما اشتدّت المحن.

من هنا، تشدّد المسؤولة الثقافية والإعلامية في القطاع الغربي بتول الديراني الحاج حسن على أنّ التجمع الفاطمي سيكون رسالة للعالم أجمع أنّ عهدنا مع السيدة الزهراء (ع) لا يتغيّر، فمنها تعلّمنا معنى الثبات والصمود.
 

الكلمات المفتاحية
السيدة فاطمة الزهراء إنا على العهد التجمع الفاطمي وحدة العمل النسائي في حزب الله فاطمة أمة
