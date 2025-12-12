كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
عين على العدو

عين على العدو

مناورة أمريكية "إسرائيلية" مشتركة في "المتوسط": اختبار سيناريوهات عدة

2025-12-12 11:03
أنهى سلاح البحرية التابع للاحتلال "الإسرائيلي" والبحرية الأمريكية الخامسة مناورة Intrinsic Defender المشتركة.

بحسب صحيفة "إسرائيل هيوم"، تمّ تنفيذ مجموعة من السيناريوهات خلال المناورة على مدى 5 أيام: تعطيل وإبطال الألغام، التعامل مع تهديدات التسلل في المجال البحري، الغطس والبحث، سيناريوهات اقتحام، تدريب طبي وبناء صورة جوية بحرية مشتركة.

المناورة نُفّذت في منطقة البحر الأبيض المتوسط، ومنطقة خليج حيفا، ومستوطنة نهاريا، وفي منطقة البحر الأحمر، وكانت تهدف إلى تعزيز وصيانة التعاون طويل الأمد بين الأسطولين، وتوسيع وتحسين الاستجابة للتهديدات البحرية، وكذلك إجراء تعلم ميداني متبادل.

وخلال المناورة، تم دمج القدرات العملياتية وتعزيز القدرات التكنولوجية الجديدة، التي تهدف إلى توسيع طرق عمل الجيش "الإسرائيلي".

يُذكر أن سلاح البحرية "الإسرائيلية" والأسطول الخامس الأمريكي نفّذا في السنوات الأخيرة عشرات المناورات المشتركة والكثير من الجولات في منطقة البحر الأحمر، وفي المناطق الجنوبية منها.

الولايات المتحدة الأميركية الكيان الصهيوني
