موقع العهد الاخباري

فلسطين

فلسطين

2025-12-12 11:29
يتواصل المنخفض الجوي بايرون على قطاع غزة؛ ما فاقم من مأساة النازحين في الخيام. إذ أدت الأمطار الغزيرة، والتي سقطت على خيام النازحين لليوم الثالث في غزة، إلى غرق عشرات المخيمات وانهيار خمسة منازل.

وصباح اليوم، أعلن الدفاع المدني وفاة وإصابة آخرين جراء انهيار منزل لعائلة بدران، في منطقة بئر النعجة غرب مخيم جباليا شمالي قطاع غزة . وتمكّن الدفاع المدني من إجلاء عائلة بعد انهيار مدخل البناية، في حي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة.

كما توفي فلسطينيان جراء انهيار حائط على خيام النازحين في وسط مدينة غزة.

وفي وقت سابق ، انهارت ٣ مبان وشقتان في مدينة غزة جراء المنخفض الجوي، ما أسفر عن سقوط عدد من المصابين.

كما أعلن الدفاع المدني تعامله مع طفلين أُصيبا بعد سقوط خيمتهما، في "مخيم أبو جبل"، في منطقة العمادي شمال مدينة غزة.

وفي اليوم الـ ٦٣ من "اتفاق" وقف الحرب، يواصل الجيش "الإسرائيلي" خرق اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع. إذ أدّت الخروقات "الإسرائيلية" إلى استشهاد مواطنة وإصابة خمسة بقصف على مخيم جباليا شمالي قطاع غزة خلال ٢٤ ساعة.

كما أطلقت آليات جيش الاحتلال نيرانها جنوبي شرق خان يونس جنوب قطاع غزة. وشنّت طائرات حربية "إسرائيلية"، فجر اليوم الجمعة، سلسلة غارات على شرق مدينة غزة.

ومنذ وقف إطلاق النار، بلغ إجمالي الشهداء ٣٨٣ والمصابين ١٠٠٢، فيما جرى انتشال ٦٢٧ شهيدًا. وارتفعت حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى ٧٠٣٧٤ شهيدًا و١٧١٠٧٩ مصابًا، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٢٣.

الكلمات المفتاحية
فلسطين المحتلة غزة
