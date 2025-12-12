أقامت العتبة العباسية في كربلاء المقدسة حفل التخرج المركزي السادس بمشاركة أكثر من 5 آلاف طالب متخرج يمثّلون 75 جامعةً حكوميَّة وأهليَّة من مختلف محافظات العراق، وذلك تحت شعار "من غيث كربلاء ينبت العطاء"، ضمن مشروع فتية الكفيل الوطني.

وأدّى طلبة الجامعات العراقية مراسم زيارة أبي الفضل العباس (عليه السلام)، كما أدوا عهد الولاء داخل مرقد أبي الفضل العباس (عليه السلام)، وألقاه عضو مجلس إدارة العتبة العباسية المقدسة الدكتور عباس الدده الموسوي ذكر فيه "أمّا العهد فلعراقنا الموحد، ولآية توحيده الكبرى السيد السيستاني أدام الله بقاءهما".

وحضر ترديد العهد مسؤولو العتبة العباسية المقدسة ورؤساء أقسامها وخدمتها وأهالي الطلبة وأساتذتهم.

وجاء في نص العهد: "نعاهد البلاد والعباد، بكلّ ما فيها من المقدسات، وبالرضاع من حليب الأمهات، وتعب الآباء أصحاب المنن، بأن نصون العرض والأرض، وأن نصون العهد، في قفص الضلوع، وأن نضيء شمعة في وسط الجموع، ونرسم البسمة في شفاههم، ونمسح الدموع، ونوقد الشموع، الغد الآتي لنا يا عراق، (حبذا أنت من منى) يا عراق، فتعاليت موطنًا، وتساميت موطنًا، وتباركت موطنًا، ستنجلي غمامة الأحزان، وينفني ما كان، وباعة الضمير والإنسان، ولن يكون في الغد، شيء سوى العراق، عهدًا بأن نحميه من كلّ ما يؤذيه، عهدًا بأن نصونه من كلّ ما يشين، على هدى نبيّنا المختار وآله الأبرار، رغم كلّ المحن، رغم أنف الزمن، سوف نرعى الذمم، سوف نعلو القمم، سوف نلقي القسم".

وتقيم شعبةُ العلاقات الجامعية والمدرسية التابعة لقسم العلاقات العامَّة في العتبة المقدَّسة حفل التخرج السنوي بمشاركة من مختلف القوميات والمذاهب والأديان بصورة جماعية.

الكلمات المفتاحية