في تصعيد جديد وخرق يُضاف إلى سلسلة خروقات العدو الصهيوني لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، استهدف طيرانه الحربي في سلسلة غارات عنيفة بلدات: بريج، جباع، مرتفعات الريحان، بين بلدتي أنصار والزرارية، بلدة تبنا، وبين البيسارية وكوثرية السياد، ووادي حومين - رومين.

كما طالت الغارات "الإسرائيلية" مرتفعات الجرمق والمحمودية وجبل الرفيع وسجد جنوبي لبنان.

كذلك، ألقت محلقة "إسرائيلية" قنبلة صوتية على طريق "اللبونة" جنوب بلدة الناقورة.

أما في البقاع الغربي، فشنّ الطيران الحربي أربع غارات على منطقة حمى زلايا، تزامنًا مع خرق متواصل للمسيّرات على علو متوسط في أجواء المنطقة.

