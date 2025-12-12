أحيا حزب الله مناسبة ولادة السيدة فاطمة الزهراء (ع)، في احتفال أقيم في مسجد الرسول الأكرم (ص) في بلدة سحمر في البقاع الغربي، بحضور حشد من أبناء البلدة والجموع المؤمنة.

تخلّل الاحتفال كلمة ألقاها الشيخ حسين قمر، تناول فيها مناقب السيدة الزهراء (ع) ودورها الريادي في الإسلام، مؤكّدًا مكانتها قدوةً في الإيمان والصبر والجهاد.

واختُتمت الفعالية ببرنامج أسئلة معرفية عن سيرة السيدة الزهراء (ع)، شارك فيه الحضور بحماسة، ليصار بعدها إلى توزيع هدايا رمزية على الفائزين.

الاحتفال شكّل محطة روحانية واجتماعية؛ جمعت الأهالي في مناسبةٍ تحيي سيرة سيدة نساء العالمين وتجدد قيمها في قلب المجتمع.

