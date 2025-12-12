كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
لبنان

حزب الله يحيي ولادة السيدة فاطمة الزهراء (ع) في سحمر
لبنان

حزب الله يحيي ولادة السيدة فاطمة الزهراء (ع) في سحمر

2025-12-12 14:35
40

أحيا حزب الله مناسبة ولادة السيدة فاطمة الزهراء (ع)، في احتفال أقيم في مسجد الرسول الأكرم (ص) في بلدة سحمر في البقاع الغربي، بحضور حشد من أبناء البلدة والجموع المؤمنة.

تخلّل الاحتفال كلمة ألقاها الشيخ حسين قمر، تناول فيها مناقب السيدة الزهراء (ع) ودورها الريادي في الإسلام، مؤكّدًا مكانتها قدوةً في الإيمان والصبر والجهاد.

واختُتمت الفعالية ببرنامج أسئلة معرفية عن سيرة السيدة الزهراء (ع)، شارك فيه الحضور بحماسة، ليصار بعدها إلى توزيع هدايا رمزية على الفائزين.

الاحتفال شكّل محطة روحانية واجتماعية؛ جمعت الأهالي في مناسبةٍ تحيي سيرة سيدة نساء العالمين وتجدد قيمها في قلب المجتمع.

حزب الله سحمر السيدة فاطمة الزهراء
