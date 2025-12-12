أكد مسؤول العلاقات الخارجية في حزب الله؛ الشيخ خليل رزق، أنّ "الالتزام الديني يشكّل أحد أهم عناصر القوة في مواجهة العدو"، قائلًا: "إن سلاحنا ليس ماديًا فحسب، بل إنّ التمسّك بالحجاب، والقرآن، وتعاليم النبي (ص) هو أعظم ما نواجه به العدو".

جاء كلام الشيخ رزق خلال حفل التكليف السنوي للفتيات المكلّفات الذي نظّمته المؤسسة الإسلامية للتربية والتعليم - مدارس المهدي (عج) بالتعاون مع جمعية إمداد الإمام الخميني (قدس سره)، في أجواء ولادة السيدة فاطمة الزهراء (ع)، وذلك في قاعة "مجمّع الشهيد بجيجي" في مشغرة، بحضور الأهالي وفاعليات علمائية وبلدية واختيارية.

وأضاف الشيخ رزق، أنّ "هذه الفعالية تحمل رسالة واضحة للعدو الذي يسعى إلى إبعاد الناس عن دينهم، فيما نشاهد اليوم تمسّكًا أكبر بالقيم الدينية"، مشدّدًا على أنّ "المجتمع المقاوم قدّم الشهداء والجرحى، وتعرّض للتدمير والتهجير، لكنّه لم يتراجع، بل يواصل طريقه بثبات وصمود".

كما أشار إلى أنّ الفعالية "تجسّد مشهدًا يوجع العدو ويؤكّد أنّ أبناء هذه الأرض يسيرون في خط تصاعدي رغم كل الضغوط، فيما هناك من يحاول الانحدار نحو خيارات التفاوض والتنازل".

بدوره، أكّد مدير مدرسة المهدي (عج) في مشغرة؛ محمد علاء الدين، في كلمته خلال الحفل، أنّ "مدارس المهدي (عج) جعلت من شعار "نبني لحياة طيبة" منهجًا عمليًا يهدف إلى بناء شخصية الإنسان المتكاملة".

وقال: "الحياة الطيبة ليست تفوّقًا أكاديميًا فقط، رغم حرصنا عليه، بل هي تنشئة قيمية وروحية مشتركة بين المدرسة والأسرة. نحن نزرع في فتياتنا الثبات والاستقامة، ونطلب من الأهالي أن تكون بيوتهم محاريب للتربية الفاطمية".

وتخلل الحفل قسم معاهدة أدّته الفتيات المكلّفات بحفظ أمانة الشهداء والالتزام بالحجاب وتعاليم الدين والقرآن الكريم.

واختُتم الحفل بتوزيع الهدايا على المكلفات، قدّمها الشيخ رزق ومدير المدرسة.

