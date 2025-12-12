شيّع حزب الله وأهالي بلدة شعت وجوارها الشهيد المجاهد علي مصطفى العطار "رضوان"، الذي عُثر على جثمانه الخميس 11 كانون الأول/ديسمبر 2025 بعد مرور عام وشهرين على استشهاده، وذلك بمشاركة عضوي كتلة الوفاء للمقاومة النائبين علي المقداد وينال صلح، وفعاليات دينية وحزبية واجتماعية، وعوائل الشهداء.

انطلق موكب التشييع من باحة منزل الشهيد، تقدّمته الفرقة الموسيقية لكشافة الإمام المهدي (عج) وحملة الرايات وصور الشهيد، حيث استُقبل النعش بالورود والأرز من محبيه وجمهور المقاومة.

وقدّمت ثلّة من المجاهدين مراسم تكريمية خاصة بالشهيد في باحة جبانة البلدة، تخلّلها قسم الولاء والبيعة، ثم جاب الموكب الطريق الرئيسي في البلدة وسط الهتافات الحسينية والشعارات المناهضة لأميركا و"إسرائيل"، تعبيرًا عن الوفاء لخط الجهاد والمقاومة.

