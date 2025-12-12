كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

الأسرى اللبنانيون في سجون الاحتلال

رياضة

الدوري اللبناني لكرة القدم: تعادل التضامن والنجمة وفوز البرج على الراسينغ
رياضة

الدوري اللبناني لكرة القدم: تعادل التضامن والنجمة وفوز البرج على الراسينغ

2025-12-12 18:50
8

تعادل التضامن صور والنجمة حامل اللقب سلبًا 0-0، في المباراة التي أجريت بينهما بعد ظهر اليوم الجمعة 12 كانون الأول/ديسمبر 2025، على ملعب الإمام السيد موسى الصدر في بلدة أنصار الجنوبية، في افتتاح المرحلة التاسعة من الدوري العام اللبناني الـ66 لكرة القدم.

وهذه المباراة الثالثة تواليًا يخفق فيها النجمة في تحقيق الفوز، بعد خسارته أمام جويا 0 - 1، وتعادله مع المبرة 2 - 2.

وعلى ملعب أمين عبد النور البلدي في بحمدون، فاز البرج على الراسينغ بيروت صاحب القاع 2-1.

سجل للبرج قاسم الشوم (45+1) وآدم دياو (50)، وللراسينغ علي الموسوي(74).

الكلمات المفتاحية
لبنان الرياضة الدوري اللبناني لكرة القدم
إقرأ المزيد
المزيد
الدوري اللبناني لكرة القدم: تعادل التضامن والنجمة وفوز البرج على الراسينغ
الدوري اللبناني لكرة القدم: تعادل التضامن والنجمة وفوز البرج على الراسينغ
رياضة منذ 12 دقيقة
الولايات المتحدة والفيفا تتجاهلان طلبات الاتحادين الإيراني والمصري لكرة القدم
الولايات المتحدة والفيفا تتجاهلان طلبات الاتحادين الإيراني والمصري لكرة القدم
رياضة منذ يوم
ربع نهائي كأس العرب اليوم.. مواجهتان ناريتان سورية أمام المغرب وفلسطين أمام السعودية
ربع نهائي كأس العرب اليوم.. مواجهتان ناريتان سورية أمام المغرب وفلسطين أمام السعودية
رياضة منذ يوم
كأس العرب: الجزائر والعراق إلى ربع نهائي البطولة
كأس العرب: الجزائر والعراق إلى ربع نهائي البطولة
رياضة منذ يومين
مقالات مرتبطة
الدوري اللبناني لكرة القدم: تعادل التضامن والنجمة وفوز البرج على الراسينغ
الدوري اللبناني لكرة القدم: تعادل التضامن والنجمة وفوز البرج على الراسينغ
رياضة منذ 12 دقيقة
العلامة الخطيب دعا السلطة إلى مزيد من الوعي والتروي: يستهدفون كلّ لبنان
العلامة الخطيب دعا السلطة إلى مزيد من الوعي والتروي: يستهدفون كلّ لبنان
لبنان منذ ساعتين
خلافًا للقوانين الدولية
خلافًا للقوانين الدولية "إسرائيل" تستخدم قنابل محظورة ضد لبنان
لبنان منذ 4 ساعات
الأمين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي يُعلن تغيير اسم الحزب إلى
الأمين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي يُعلن تغيير اسم الحزب إلى "الراية الوطني"
لبنان منذ 4 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة