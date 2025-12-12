تعادل التضامن صور والنجمة حامل اللقب سلبًا 0-0، في المباراة التي أجريت بينهما بعد ظهر اليوم الجمعة 12 كانون الأول/ديسمبر 2025، على ملعب الإمام السيد موسى الصدر في بلدة أنصار الجنوبية، في افتتاح المرحلة التاسعة من الدوري العام اللبناني الـ66 لكرة القدم.

وهذه المباراة الثالثة تواليًا يخفق فيها النجمة في تحقيق الفوز، بعد خسارته أمام جويا 0 - 1، وتعادله مع المبرة 2 - 2.

وعلى ملعب أمين عبد النور البلدي في بحمدون، فاز البرج على الراسينغ بيروت صاحب القاع 2-1.

سجل للبرج قاسم الشوم (45+1) وآدم دياو (50)، وللراسينغ علي الموسوي(74).

