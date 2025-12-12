أكّد رئيس الجمهورية؛ جوزاف عون، أنّ التصريحات الأخيرة للموفد الأميركي توم براك "مرفوضة من اللبنانيين كافة".

وتوجّه الرئيس عون بالقول إلى وفد من جمعية "إعلاميون من أجل الحرية" استقبله في قصر بعبدا: "لا تضيّعوا وقتكم بها (تصريحات براك)، هي مرفوضة من اللبنانيين كافة".

وشدّد على أنّ "دور الإعلاميين أساس، وهو قائم على التصرّف بحرية مسؤولة؛ لأنّ الحرية المطلقة باتت توازي الفوضى، وتحت شعارها بات البعض يعتبر نفسه محصّنًا وله الحق في اتهام الآخر دون إثبات وعبر التعرُّض للكرامات الشخصية"، متسائلًا: "كيف يمكن لأحد أنْ يكتب أمرًا غير مَبْني على وقائع حقيقية".



وجدّد إصراره "على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها"، مستدركًا بقوله: "لكنْ لا يعود لي [بوصفي] رئيسًا للجمهورية أنْ أحدّد وفقًا لأيّ قانون ستجري. هذا دور مجلس النواب، والحكومة أرسلت مشروع قانون إلى المجلس النيابي في هذا الخصوص".

وردًّا على سؤال، قال الرئيس عون: "فرنسا أعطتنا خرائط حول الحدود مع سورية، ونحن جاهزون لترسيم الحدود معها عندما يقرّرون ذلك، واللجنة اللبنانية جاهزة. أما مزارع شبعا فسنتركها إلى الأخير، ويمكن أنْ ننشىء لجنة للترسيم البحري وأخرى للترسيم البري".

وعن شعور بعض الفرقاء بأنّ العلاقة مع سورية غير سويّة، أشار الرئيس عون إلى أنّ "العلاقات بطيئة وتتطوّر إلى الأفضل".

وحول قضية الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية، ذكَر رئيس الجمهورية أنّ "مطلب لبنان هو تفعيل الاتفاقية القضائية بين البلدين".

وعن خطوات الدولة اللبنانية للحصول على المساعدات الأميركية للجيش اللبناني، أوضح الرئيس عون أنّ "هناك برامج مساعدة عدة، وكل منها يغطي أمرًا خاصا"، لافتًا الانتباه إلى أنّه "لأول مرة يُذكَر في قرار رسمي وجوب مساعدة الجيش اللبناني"، آسفًا في الوقت نفسه لأنّ "بعض الأصوات اللبنانية في الولايات المتحدة تُحرّض على عدم مساعدة الجيش وتشوّش على ما يقوم به".

وبخصوص تسوية العلاقات الدبلوماسية مع ليبيا بعد إطلاق سراح هنيبعل القذافي، شدّد الرئيس عون على "وجوب حل قضية اختفاء الإمام موسى الصدر"، مضيفًا: "هو ملف حق، ومن حق اللبنانيين أنْ يعرفوا مصيره ورفاقه".



الكلمات المفتاحية