الأسرى اللبنانيون في سجون الاحتلال
الحاج حسن يروي لـ "العهد" تفاصيل ومخرجات اجتماع أهالي الأسرى بالرئيس عون

2025-12-12 19:40
من بعبدا إلى الإسكوا.. ملف الأسرى يتحرك والجهات الرسمية أمام اختبار جدّي
مصطفى عواضة - محرر
في خطوة تشير إلى نيّة التحرك الرسمي بشأن ملف الأسرى اللبنانيين لدى العدوّ "الإسرائيلي"، استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في قصر بعبدا وفدًا من الجمعية اللبنانية للأسرى والمحررين، في زيارة خُصّصت لعرض آخر المستجدات المتعلّقة بالمعتقلين والمطالبة بتفعيل الجهود لكشف مصيرهم.

في هذا السياق، أكّد عضو كتلة الوفاء للمقاومة؛ النائب حسين الحاج حسن، المشارك في اللقاء، لموقع العهد الإخباري، أنّ زيارة وفد عائلات الأسرى إلى رئيس الجمهورية حملت عرضًا شاملًا لواقع الأسرى اللبنانيين لدى العدوّ الصهيوني، مشددًا على ضرورة مضاعفة الجهود الرسمية والدولية لكشف مصيرهم والعمل على تحريرهم.

وقال الحاج حسن إنّ: "اللقاء تمحور حول شرح مفصّل لملف الأسرى"، وأضاف "هناك عشرة أسرى أُسروا خلال الحرب، وآخرون اختُطفوا بعد وقف الأعمال العدائية من داخل الأراضي اللبنانية، لافتًا إلى أنّ بعضهم تعرّض لإصابات بالغة".

وأشار الحاج حسن إلى أنّ "ملف الأسرى تُتابعه عدة جهات، من بينها رئاسة الجمهورية والجيش اللبناني"، مشددًا على أنّ "الرئيس عون كان قد التقى اللجنة الدولية للصليب الأحمر في جنيف لمناقشة هذا الملف، وتستكمل السلطات اللبنانية أيضًا التواصل مع الصليب الأحمر الدولي في محاولة للحصول على معلومات حول أوضاع الأسرى".

كذلك أكد أنّ "العدو الصهيوني ما زال يرفض بشكل كامل السماح للجنة الدولية بزيارة الأسرى أو الاطلاع على أحوالهم الصحية"، الأمر الذي يشكّل مخالفة فاضحة للأعراف والاتفاقيات الدولية والمبادئ الإنسانية".

وبيّن أنّ "الوفد قدّم إلى رئيس الجمهورية مذكرة تطالب بمضاعفة الجهود على كلّ المستويات الدبلوماسية والسياسية والدولية"، بما يشمل السفارات والبعثات اللبنانية في الخارج وكلّ المؤسسات المعنية، بهدف تحقيق أمرين: الاطمئنان إلى وضع الأسرى أولًا، والعمل على تحريرهم ثانيًا".

وشدد الحاج حسن في ختام حديثه لموقعنا على أنّ "رئيس الجمهورية اعتبر الملف "قضية أساسية وأولوية بالنسبة للدولة والحكومة"، مشيرًا إلى أنّ "التحركات الشعبية التي بدأت اليوم أمام مبنى الإسكوا ستستمر حتى تحقيق الهدف المنشود".

الجمعية اللبنانية للأسرى والمحررين الأسرى حسين الحاج حسن الأسرى والمعتقلون جوزاف عون
