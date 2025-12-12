كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

الأسرى اللبنانيون في سجون الاحتلال
المقال التالي التجمع الفاطمي.. مَسيرةُ وفاءٍ لوطنٍ تَبنيهِ الأمهات

لبنان

مجلس الوزراء يُعيّن هيئة الإشراف على الانتخابات ويقرّ مشروع قانون الغابات والمراعي
لبنان

مجلس الوزراء يُعيّن هيئة الإشراف على الانتخابات ويقرّ مشروع قانون الغابات والمراعي

2025-12-12 20:23
68

أقرّ مجلس الوزراء، خلال جلسته برئاسة نواف سلام في السرايا الحكومية، الجمعة 12 كانون الأول/ديسمبر 2025، عددًا من التعيينات، ومنها تعيين هيئة الإشراف على الانتخابات، وأقرّ مشروع قانون الغابات والمراعي.

وقال وزير الإعلام بول مرقص، في مؤتمر صحافي عقده عقب الجلسة، إنّ "المسائل السياسية، كالرسائل التحذيرية الدولية من مغبة انزلاق الأوضاع بشكل خطير في لبنان، عادة لا تُدرَج بالضرورة على جدول الأعمال النظامي لمجلس الوزراء، بل يتم الحديث عنها في بداية الجلسة، ويُصار أيضًا إلى متابعتها من قِبَل المسؤولين، لا سيّما فخامة الرئيس ودولة الرئيس والوزراء المعنيين، وإذا اقتضى الأمر نتناولها في الجلسة نفسها أو في الجلسة التي تَلِي، لكنّها لا تُطرَح في كل جلسة من جديد".

وردًّا على سؤال عما إذا ناقش مجلس الوزراء اتهامات وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي  لحزب الله، أجاب مرقص: "هذا الموضوع لم يُطرَح في جلسة مجلس الوزراء".

وأشار إلى أنّ "مجلس الوزراء أقرّ معظم بنود جدول أعماله، وأبرزها مشروع قانون الغابات والمراعي"، موضحًا أنّ "هذا المشروع الجديد يدمج ثلاثة قوانين قائمة حاليًا حول الزراعة والغابات ويعزّز أمورًا مهمة تتعلّق بتغيُّر المناخ والتصحّر والتنوّع البيولوجي ويتصدّى لهذه المسائل، إضافة إلى المساحات الخضراء، ويشدّد مشروع القانون على العقوبات". وذكَر مرقص أنّ المجلس "أنشأ صندوقًا مخصّصًا لإدارة الغابات والمراعي والمشاهد الطبيعية".

ولفت الانتباه إلى أنّ "وزير الزراعة أشار إلى الحُمّى القلاعية، وهو مرض يتفشّى في لبنان بعد انتشاره في دول الجوار، ويؤثّر بشكل كبير في الثروة الحيوانية". وأضاف مرقص: "الحكومة تدعم الإجراءات التي تعتمدها وزارة الزراعة، وكذلك الشراكات التي تقوم بها محليًا ودوليًا، وتعمل على مكافحة هذه الظاهرة، لا سيّما لجهة تأمين اللقاحات الجديدة، ووقف استيراد المواشي من الدول التي سُجِّل فيها الوباء، ودعوة القوى الأمنية إلى التشدّد في ضبط التهريب. كما تم تعزيز الرقابة على منتجات اللحوم والحليب ومشتقّاتها".

الكلمات المفتاحية
لبنان الانتخابات النيابية في لبنان الحكومة اللبنانية الانتخابات
إقرأ المزيد
المزيد
حكاية ولادة فاطمة (ع)
حكاية ولادة فاطمة (ع)
لبنان منذ دقيقتين
المعلّمة زهراء شعشوع: تعلقّي بالزهراء (ع) سندي وقوتي
المعلّمة زهراء شعشوع: تعلقّي بالزهراء (ع) سندي وقوتي
لبنان منذ 14 دقيقة
التجمع الفاطمي.. مَسيرةُ وفاءٍ لوطنٍ تَبنيهِ الأمهات
التجمع الفاطمي.. مَسيرةُ وفاءٍ لوطنٍ تَبنيهِ الأمهات
لبنان منذ 44 دقيقة
مجلس الوزراء يُعيّن هيئة الإشراف على الانتخابات ويقرّ مشروع قانون الغابات والمراعي
مجلس الوزراء يُعيّن هيئة الإشراف على الانتخابات ويقرّ مشروع قانون الغابات والمراعي
لبنان منذ ساعة
مقالات مرتبطة
حكاية ولادة فاطمة (ع)
حكاية ولادة فاطمة (ع)
لبنان منذ دقيقتين
التجمع الفاطمي.. مَسيرةُ وفاءٍ لوطنٍ تَبنيهِ الأمهات
التجمع الفاطمي.. مَسيرةُ وفاءٍ لوطنٍ تَبنيهِ الأمهات
لبنان منذ 44 دقيقة
مجلس الوزراء يُعيّن هيئة الإشراف على الانتخابات ويقرّ مشروع قانون الغابات والمراعي
مجلس الوزراء يُعيّن هيئة الإشراف على الانتخابات ويقرّ مشروع قانون الغابات والمراعي
لبنان منذ ساعة
عون: تصريحات براك مرفوضة من اللبنانيين كافة ولا تضيّعوا وقتكم بها
عون: تصريحات براك مرفوضة من اللبنانيين كافة ولا تضيّعوا وقتكم بها
لبنان منذ ساعتين
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة