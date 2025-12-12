تأهل منتخب الأردن إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس العرب 2025، عقب فوزه على نظيره العراقي بنتيجة 1-0 في المباراة التي جمعتهما على استاد خليفة الدولي ضمن منافسات الدور ربع النهائي.

وسجّل علي علوان عيد هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 41 من الشوط الأول عبر ركلة جزاء، مانحاً منتخب بلاده بطاقة العبور إلى المربع الذهبي.

وشهدت المباراة تعرّض اللاعب يزن النعيمات لإصابة اضطرته لمغادرة الملعب، ويُعد النعيمات من أبرز الأسماء التي تحظى باهتمام النادي الأهلي المصري للتعاقد معها خلال الفترة المقبلة.

وبهذا الفوز، يضرب منتخب الأردن موعداً مع المنتخب السعودي في الدور نصف النهائي، بعدما تجاوز الأخير نظيره الفلسطيني بنتيجة 2-1. وتُقام مواجهة السعودية والأردن مساء 15 كانون الأول/ديسمبر الجاري على استاد البيت، على أن يتأهل الفائز إلى المباراة النهائية.

وفي نصف النهائي الآخر، يلتقي منتخب الجزائر مع نظيره الإماراتي مساء الجمعة، لتحديد الفريق الذي سيواجه المغرب في المربع الذهبي.

الكلمات المفتاحية