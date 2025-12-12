كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
متصفح "ديسكو": ثورة غوغل الجديدة لإنشاء "تطبيقات مصغرة" استجابةً لطلباتك

2025-12-12 23:02
طوّر فريق متصفح كروم في شركة غوغل متصفحًا تجريبيًا جديدًا يحمل اسم ديسكو "Disco"، ويتميز بقدرة غير مسبوقة على فتح عدة علامات تبويب تلقائيًا استجابةً لطلب المستخدم، إضافة إلى إنشاء تطبيقات صغيرة مخصّصة لمهام محددة.

وتوضح الشركة أن المتصفح الجديد قادر، على سبيل المثال، على إنشاء تطبيق مخطّط للرحلات عند طلب نصائح للسفر، أو نظام بطاقات تعليمية عند الحاجة إلى المذاكرة، وذلك بالاعتماد على أدوات الذكاء الاصطناعي.

ويعمل "ديسكو" بميزة جديدة تسمى "GenTabs"، وهي صفحات غنية بالمعلومات تُنشئها نماذج الذكاء الاصطناعي من عائلة جيميني. ويتيح الإصدار الجديد من النموذج، جيميني 3، إنشاء واجهات تفاعلية بشكل فوري، بدلًا من الاكتفاء بتقديم نصوص أو صور، لتصبح هذه القدرة جزءًا أساسيًا من تجربة تصفح الويب عبر "ديسكو".

وأكدت باريسا تبريز، رئيسة فريق كروم في غوغل، أن المتصفّح ديسكو ليس بديلًا عن كروم، بل هو تجربة تهدف إلى فهم سلوك المستخدمين عند الانتقال من مجرد فتح تبويبات عادية إلى إنشاء تطبيقات شخصية تتناسب مع احتياجاتهم.

ويرى فريق التطوير أن معظم مستخدمي متصفحات الذكاء الاصطناعي يميلون للبقاء في الدردشة دون استكشاف الروابط والمصادر. ومن أجل تغيير هذا السلوك، عمل الفريق على إبراز علامات التبويب التقليدية وتشجيع المستخدمين على التنقل بينها والبحث داخل صفحات "GenTabs". وتشير البيانات الأولية إلى أن هذا التوجّه بدأ يعطي نتائج إيجابية.

ورغم التقدّم الملحوظ، لا يزال مستقبل "GenTabs" غير واضح. فهل ستكون هذه الصفحات تطبيقات ويب دائمة يمكن مشاركتها عبر روابط ثابتة، أم أنها ستظل مؤقتة تختفي بمجرد إغلاقها؟ تقول تبريز إن "الإجابة غير محسومة بعد، لكنها تعتقد أن دعم كلا الخيارين ممكن، مع إمكانية استخراج المعلومات المهمة من تلك الصفحات وربطها بأدوات أخرى مثل تطبيقات "Google Workspac"".

